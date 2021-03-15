Дарья Повереннова рассказала, как переживала измены Анатолия Руденко

Влада Некрасова

В свое время в жизни актрисы был трехлетний роман с коллегой Анатолием Руденко, который, как выяснилось, вел двойную игру, тайно встречаясь с другой девушкой. Дарья Повереннова тяжело переживала неверность любимого человека, но теперь рада, что не вышла за него замуж.

Отношения артистов развивались стремительно: Руденко красиво ухаживал за Дарьей. А она поначалу боялась своих чувств, ведь избранник был младше ее на 10 лет.

«Толя говорил, что все у нас серьезно и что-то может получиться — заморочил мне голову! Внутренне я была уверена, что у нас ничего не выйдет. Десять лет разницы — это две разные планеты. Понимала, что нет, вряд ли... Он поступками доказывал, что все серьезно. Толя говорил, мол, это новый этап его жизни. Мы же всегда хотим верить в лучшее и хорошее, вот и я надеялась», — разоткровенничалась Повереннова на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Но у пары не получилось построить крепкую семью: Дарья долго сомневалась, идти ли замуж за Руденко, а потом она узнала о его изменах.

«Какое-то время я была счастлива с Толей. Мы жили семьей. Он так и не сделал мне предложение — наверное, где-то понимал, что я не его вариант. Толя производил впечатление балагура, и я не думала о союзе с ним. С ним было весело до определенного момента. Он не говорил, что у него другая, я сама узнала — что еще неприятнее. Лучше говорить все честно. Две недели я страдала и убивалась. Мне было больно, но потом я запретила себе плакать», — призналась 48-летняя актриса.

Как оказалось, на момент отношений с Поверенновой Руденко увлекся актрисой Еленой Дудиной, которая и стала его супругой. «Встретив Лену, я стал меняться и превратился в другого человека. Надо было принимать решение, и оно было жестким по отношению к Даше. А я хотел, чтобы это было максимально мягко», — делился как-то он.