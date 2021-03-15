Давида Манукяна захейтили за пиар на пожилых стариках

Лидия Мартынова

Давид Манукян после разрыва с телеведущей Ольгой Бузовой решил заняться благотворительностью. Блогер выступил с бесплатным концертом в доме престарелых. Однако за добрый поступок подвергся критике в интернете.

Вчера бывший возлюбленной Бузовой посетил одно из столичных заведений, где ухаживают за стариками. С собой Дава взят цветы и подарки, которые подарил пожилым людям. Для них певец также устроил концерт. Однако многие пользователи сети нашли в поступке Манукяна негативный подтекст. Они обвинили блогера в неискренности и в пиаре за счёт благотворительности.

«Напишу только одно слово. Показуха», «Добрые дела на камеру не делаются, это делается молча, иначе на том свете не зачтется», — высказались пользователи сети.

Но нашлись и те, кто похвалил молодого человека и оценил его добрый поступок. В сети также отметили, как стали счастливы старики, которым устроили концерт. Отметим, что ранее Дава устроил для всей женской половины населения концерт в честь международного женского дня.

Рэпер раздал цветы местным жительницам в одном из дворов Подмосковья.

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