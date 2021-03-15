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Девятилетняя дочь Бейонсе получила премию «Грэмми»

Девятилетняя дочь Бейонсе получила премию «Грэмми»Фото: Reuters

Девятилетняя дочь американской певицы Бейонсе и рэпера Джей-Зи получила премию «Грэмми» в категории «Лучший музыкальный клип». Об этом сообщили в Twitter организаторы мероприятия.

Дочь музыкантов Блю Айви Картер удостоилась награды за видео на песню Brown Skin Girl, в котором она снялась вместе с мамой. Таким образом девочка стала одной из самых молодых лауреаток «Грэмми». В треке, название которого можно перевести как «Темнокожая девочка», у нее также есть собственная вокальная партия, которой открывается и завершается композиция.

Отмечается, что песня была написана, когда Блю Айви было всего семь лет. Эта композиция уже принесла дочери исполнительницы не одну награду.

Ранее сообщалось, что американская певица Бейонсе стала рекордсменкой по числу наград «Грэмми» среди женщин. На ее счету уже 28 наград премии.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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