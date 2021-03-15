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Диджей из Казахстана завоевал премию «Грэмми»

Диджей из Казахстана завоевал премию «Грэмми»Иманбек ЗейкеновФото: @imanbekmusic

Двадцатилетний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал премию «Грэмми». Об этом сообщили организаторы в своем Twitter-аккаунте.

Диджей получил премию за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN. Зейкенов — непрофессиональный музыкант, студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Его ремикс собрал в YouTube миллионы просмотров и вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад.

После успеха Зейкенова с ним заключила контракт российская звукозаписывающая компания Effective Records.

Летом прошлого года сервис Shazam назвал самые популярные песни года. Так, оказалось, что в десятку наиболее популярных композиций вошел ремикс Roses (Imanbek Remix) рэпера SAINt JHN.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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