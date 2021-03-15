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Диетолог раскрыла правила соблюдения Великого поста

Диетолог раскрыла правила соблюдения Великого постаФото: Саид Царнаев / РИА Новости

Кандидат медицинских наук, диетолог и кардиолог Юлия Панова раскрыла главные ошибки православных россиян, которые начали соблюдать Великий пост. Об этом она рассказала ТАСС.

Великому посту по православной традиции предшествует подготовительный период. В последнюю неделю перед постом нельзя есть мясо, а на предмасленичной неделе в среду и пятницу нужно отказаться от всех непостных продуктов. Диетолог назвала такой подход правильным. Так организм постепенно привыкает к тому, что долгое время он будет обходиться без животного белка.

«Многие в пост убирают из рациона продукты животного происхождения, а все остальное оставляют так, как было. Такой подход точно приведет к проблемам. Если вы решаете поститься, надо пересматривать весь рацион», — подчеркнула Панова. Отмечается, что животный белок следует заменить растительным, который в больших объемам содержится в бобовых, в сочетать его со сложными углеводами. Избежать нехватки жиров можно с помощью орехов и семечек, также можно воспользоваться протеиновыми смесями и продуктами, обогащенными йодом и железом.

Церковь разрешает не соблюдать пост верующим беременным и кормящим женщинам, больным, а также тем, кто занят тяжелым физическим трудом или в силу обстоятельств не может обеспечить себя постоянной пищей (военнослужащих, заключенных, путешественников). По словам диетолога, ограничивать себя в пище не рекомендуется гражданам, если они ослаблены после болезни или операции, хотя и идут на выздоровление.

В 2019 году выяснилось, что среди православных россиян стало меньше соблюдающих посты. Строго ограничивают себя в пище и развлечениях теперь только двое из каждой сотни верующих. Вовсе не обращают внимания на предписания церковного календаря 75 процентов респондентов.

Великий пост у православных христиан начался в понедельник, 15 марта, и продлится 48 дней — до Пасхи, которая в 2021 году отмечается 2 мая.

Россия

По материалам: lenta.ru
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