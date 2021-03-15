Дмитрий Бикбаев. Почему занесло в «Фабрику звезд», как он пережил распад «БиС» и самоубийство папы

Лидия Мартынова

Многие помнят Дмитрия Бикбаева по седьмой «Фабрике звезд», хотя с 14 лет он мечтал о карьере в театре. Путь к режиссерскому креслу оказался долгим, зато теперь Бикбаев смело может заявить, что обрел призвание.

15 марта Дмитрию Бикбаеву исполняется 33, и в этом возрасте он уже занимает пост художественного руководителя культурного центра имени Астахова и собственной студии. При этом на режиссера артист не учился, хотя и мечтал освоить курс Владимира Панкова: на дополнительное образование у Бикбаева попросту не хватало времени, ведь получив диплом актера и менеджера сценического искусства, он с головой окунулся в театральные проекты.

А ведь поклонники «Фабрики звезд» ожидали, что финалист шоу обязательно продолжит музыкальную карьеру. После распада дуэта «БиС» Дмитрий действительно не бросал сцену: начал выступать с новым поп-рок-коллективом. Почему же любовь к театру перевесила все остальное? И кто вообще в ответе за раскол, произошедший между Бикбаевым и Владом Соколовским?

Мечты о театре

Детство артист провел в Уссурийске, где посещал художественный кружок, танцы и секцию гимнастики. Старший брат Бикбаева Александр учился в РГГУ, и когда подростком Дима приехал к нему на лето в Москву, то возвращаться в провинцию уже не захотел.

«В 14, попав в театр, я сразу же в него влюбился и захотел стать режиссером. Но это в 14 лет невозможно, нужно пройти ряд театральных процессов. Собственно, поэтому в 15 я поступил в ГИТИС. Потом у меня был большой опыт в шоу-бизнесе, и я тоже рад, что он случился, но задача всегда была стать режиссером», — подчеркивал позднее Бикбаев.

Будучи студентом ГИТИСа, Дима играл на театральных подмостках, а с 2005-го начал сниматься в кино: в сериалах «Таксистка», «Кулагин и партнеры», «Кадетство» и «Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной». Но как же получилось, что юноша без музыкального образования подался в певцы?

«Фабрика звезд»

Во-первых, в театре отношения с труппой не сложились, а значит, Бикбаеву нужно было доказать коллегам, что он способен блистать в разных амплуа. Во-вторых, к окончанию вуза в кинокарьере почему-то наступило затишье. «До этого я много снимался, чем это было обусловлено — не понимаю. Нужно было предпринять какой-то резкий шаг для того, чтобы повысить свою узнаваемость, — пояснял Дмитрий. — И я решил пойти на «Фабрику звезд», безусловно, очень популярный, культовый проект, и не прогадал, потому что сразу же поступило предложение от одного из московских театров стать их премьером, на которое я согласился».

Успешно пройдя кастинг в седьмой сезон «Фабрики звезд», Бикбаев быстро стал любимчиком публики. Обаятельный блондин схватывал все на лету: хорошо двигался, умел создавать на сцене шоу, бойко отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференциях. В паре с Владом Соколовским Дима создал бойзбенд «БиС», по которому сходили с ума тысячи девушек. Песни дуэта «Твой или ничей», «Катя, возьми телефон» и «Кораблики» стали хитами, вот только сам Дмитрий относился к ним скептически.

«Я очень не люблю шоу-бизнес. Не хожу на ток-шоу, мне все это не нравится. И я не знал, что Константин Меладзе будет писать нам такие дурацкие песни, рассчитывал на композиции, как у Валеры», — заявил финалист музыкального проекта в программе «Однажды…» на НТВ.

Распад «БиС»

Почему распался дуэт, получивший премию «Золотой граммофон», поклонники гадают до сих пор: то ли вокалисты поссорились, то ли один из них решил строить сольную карьеру. «Лично я не хотел распада и, возможно, предпринял неверные шаги, проявил слабость, — комментировал Дима через несколько месяцев после краха проекта. —В начале лета Влад объявил о распаде «БиС». Для меня это был удар в спину. С Меладзе мы общались по этому поводу. Он сказал, что для него был важен проект. А сейчас, по отдельности, он заниматься нами не будет. Я предпринимал несколько попыток с Владом договориться, для меня было важно работать с Меладзе, но Влад сказал, что никогда больше петь дуэтом не будет. Тогда я собрал юристов и в одностороннем порядке расторг соглашение с продюсерским центром. И за месяц собрал новый сольный проект».

А вот что говорил Соколовский прошлым летом в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!». «Глобально распалась группа, потому что у продюсера не было желания ее удержать, — заявил Влад. — Если бы тогда Костя стукнул по столу и сказал, чтоб мы закрыли рты и слушали, что делать, ведь у него был большой опыт... Если б мы один раз жестко и четко осознали принципы работы, то группа бы удержалась, и ничего бы не произошло. А у нас были больше творческие отношения, мы все создавали песни. В основном, конечно, сочинял Меладзе, но и Дима писал стихи, а я работал над музыкой».

При этом Соколовский отмечал, что между ним и Бикбаевым во времена группы всегда существовала внутренняя конкуренция: Дмитрий, например, увереннее держался с журналистами, а Владу только предстояло этому научиться; один писал стихи, другой — ставил танцы благодаря опыту, полученному в балете «Тодес». Впрочем, здоровое соперничество стало силой, двигавшей коллектив вперед. «Тогда были эмоции, ссоры, переживания, нас пытались столкнуть лбами, расшатывали, как могли. А сейчас мы в замечательных отношениях, поддерживаем друг друга, я его очень рад видеть, и это искренне», — резюмировал Влад.

В своей стихии

Вскоре после ухода из группы Дмитрий создал поп-рок-группу 4POST. Через год коллектив стал номинантом Премии RU.TV в категории «Реальный приход», а позднее даже принял участие в отборе на «Евровидение». Кроме того, в 2014-м артист блистал в шоу «Один в один». Однако для Бикбаева было важнее найти себя в мире театра, а не музыки.

В 2012-м Дима возглавил центр «Маленькая Луна», где обучал актерскому мастерству детей. Кроме того, вплоть до 2019-го он служил в Театре Луны: уволился Бикбаев из-за режиссерской занятости. «Сейчас я уже художественный руководитель нескольких культурных институций города Москва. Поэтому мне заниматься исполнительским ремеслом очень сложно, я бы даже сказал, пока невозможно. Но у меня всегда есть постоянные предложения что-то еще сыграть в театре», — пояснял артист.

Он ставил мюзиклы, руководил культурным центром имени Астахова, создал театр-студию Дмитрия Бикбаева «15». Некоторые относились к проектам артиста скептически, ведь он достаточно молод для драматурга, к тому же получил квалификацию менеджера сценического искусства, а не режиссера. Однако хейтерам пришлось признать: Бикбаев добился успеха в выбранном направлении и неплохо зарабатывает на спектаклях.

Личные драмы

Неоднократно Дима признавался, что из-за плотного графика страдала его личная жизнь. В студенчестве артист встречался с Ксенией Баскаковой, однако пребывание на «Фабрике звезд» негативно сказалось на отношениях. Позднее ходили слухи, что Бикбаев собирался жениться на Виктории Дайнеко и актрисе Ирине Антоненко, но дальше сплетен в звездных кругах дело не зашло.

Долгое время Дмитрий молчал о личных делах, распространяясь лишь о творческих планах. Тем более неожиданно для поклонников прозвучало известие о кончине отца артиста 1 января 2019-го. Амириза Хамзиевича обнаружили мертвым во дворе собственного дома, рядом с телом лежала записка, так что следствие сразу выдвинуло версию о самоубийстве.

«Пока боль очень сильная. Пойму ли я когда-нибудь отца, приму ли? Нет! Он был самым главным человеком в моей жизни, и я никогда так никого не любил. И мне очень обидно, что он так решил нас защитить», — откровенничал Бикбаев.

После ухода папы из жизни Дмитрию пришлось взять на себя хлопоты о семейной загородной усадьбе: в доме повсюду позолота, коллекция статуэток и ваз, антикварная мебель. Пока Бикбаев заботится только об овдовевшей маме и творческих проектах, но в будущем мечтает создать собственную семью. «Я хочу детей и собственный театр, — признавался артист. — Мне больше ничего не надо — я буду самым счастливым».