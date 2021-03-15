Дубинского исключили из партии «Слуга народа»

Влада Некрасова

Народного депутата Александра Дубинского, ранее попавшего под американские санкции, исключили из партии «Слуга народа». Решение подписал председатель партии Александр Корниенко.

Формальным поводом исключить Дубинского был его демарш 14 марта. В тот день «слуги» собрались в столице и переизбрали руководство Киевской областной организации партии, сместив оттуда Дубинского. Политик на это объявил, что съезд был «фальшивым», а настоящий съезд якобы, напротив, выразил доверие Дубинскому и переизбрал его в политсовет Киевской областной партийной организации.

Руководство «СН» отреагировало на скандал. «Действия Дубинского дискредитируют партию «Слуга народа», — говорится в том решении, что обнародовано на официальном сайте партии. Дубинскому предлагают дождаться следующего съезда и обжаловать решение об исключении из партии.

Напомним, решение о санкциях США против Дубинского было принято еще в январе, но команда Зеленского не спешила реагировать на новости из Вашингтона. Прокомментировать будущие шаги взялся глава Офиса президента Андрей Ермак. Он пообещал англоязычной аудитории, что «администрация сделает все, что в ее силах».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «NewsTes»