Дженнифер Лопес ответила на слухи о разрыве с Алексом Родригесом: «Вы тупые»

Лидия Мартынова

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) и ее возлюбленный бейсболист Алекс Родригес (Alex Rodrigue) живут вместе уже четыре года. Однако на днях появилась информация, что их отношениям пришел конец. Об этом заявило издание TMZ со ссылкой на источник, приближенного к паре.

Певица и ее жених отмалчиваться не стали. Пара тут же опровергла слухи о разрыве. Пара также отметила, что никто никому не изменял. Однако проблемы в отношениях они скрывать не стали. Сейчас действительно они переживают не лучшие времена, но все-таки пытаются спасти свой союз. На комментариях прессе Дженнифер не остановилась. Певица выложила в TikTok видео, в котором сделала подборку кричащих заголовков об их разрыве.

«Вы тупые», — говорит Лопес в видео.

@jlo

Sunday brunch playlist ✨ @officialsaweetie #PrettyBitchFreestyle

♬ original sound — JLO

Напомним, СМИ писали, что возможной причиной расставания Дженнифер и Алекса стали измены. Якобы мужчина изменял певице со своей бывшей и с актрисой шоу «Южное очарование» Мэдисон ЛеКрой (Madison LeCroy). Однако представители бейсболиста заявили, что последнюю девушку Алекс никогда не видел.