Екатерина Кузнецова из-за карантина на три месяца застряла на Шри-Ланке

Лидия Мартынова

Популярная актриса Екатерина Кузнцеова уже несколько недель не может вернуться на родину, так как вместе с мужем застряла на Шри-Ланке. Только вот звезда из-за этого совсем не переживает.

Любимый мужчина Кузнецовой много времени проводит на Шри-Ланке, где у него есть бизнес, связанный с серфингом. Актриса три месяца назад приехала к нему и, как положено, сначала отсидела двухнедельный карантин. Интересно, что когда Екатерина летела, то знала о том, что ей предстоит — но позже призналась, что это испытание было не для слабонервных.

Если первая неделя прошла на энтузиазме, то на вторую неделю актрисе стало очень тяжело. Постоянное нахождение дома пагубно влияло на эмоциональное состояние, и Кузнецова не могла собраться. Она шутит, что за забором виллы как-то заметила спа-салон, откуда выходили счастливые люди.

«И я попыталась как-то заманить женщин, которые там работают, к себе, мечтая о массаже. Но это было бы незаконно», — говорит звезда сериала «Кухня».

Несмотря на то, что карантин закончился и уже можно возвращаться домой, Екатерина и ее любимый мужчина Максим не спешат этого делать. Уже третий месяц они наслаждаются красотами Шри-Ланки, а о холодной и промозглой Москве стараются не думать.