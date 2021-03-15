Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Екатерина Кузнецова из-за карантина на три месяца застряла на Шри-Ланке

Екатерина Кузнецова из-за карантина на три месяца застряла на Шри-Ланке

Екатерина Кузнецова из-за карантина на три месяца застряла на Шри-Ланке

Популярная актриса Екатерина Кузнцеова уже несколько недель не может вернуться на родину, так как вместе с мужем застряла на Шри-Ланке. Только вот звезда из-за этого совсем не переживает.


Любимый мужчина Кузнецовой много времени проводит на Шри-Ланке, где у него есть бизнес, связанный с серфингом. Актриса три месяца назад приехала к нему и, как положено, сначала отсидела двухнедельный карантин. Интересно, что когда Екатерина летела, то знала о том, что ей предстоит — но позже призналась, что это испытание было не для слабонервных.

Если первая неделя прошла на энтузиазме, то на вторую неделю актрисе стало очень тяжело. Постоянное нахождение дома пагубно влияло на эмоциональное состояние, и Кузнецова не могла собраться. Она шутит, что за забором виллы как-то заметила спа-салон, откуда выходили счастливые люди.

«И я попыталась как-то заманить женщин, которые там работают, к себе, мечтая о массаже. Но это было бы незаконно», — говорит звезда сериала «Кухня».

Несмотря на то, что карантин закончился и уже можно возвращаться домой, Екатерина и ее любимый мужчина Максим не спешат этого делать. Уже третий месяц они наслаждаются красотами Шри-Ланки, а о холодной и промозглой Москве стараются не думать.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работе
Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работе
Жена разоблачила измену мужа и перечислила четыре признака неверности мужчин
Жена разоблачила измену мужа и перечислила четыре признака неверности
Эксперт перечислил правила безопасных покупок в интернете
Эксперт перечислил правила безопасных покупок в интернете
Постпред при Совете Европы раскрыл последствия ухода России из организации
Постпред при Совете Европы раскрыл последствия ухода России из
Россиян призвали подождать месяц до весеннего тепла
Россиян призвали подождать месяц до весеннего тепла
Россиянин насмерть сбил инспектора ДПС
Россиянин насмерть сбил инспектора ДПС
Знаменитого льва с заставки киностудии MGM заменили цифровой копией
Знаменитого льва с заставки киностудии MGM заменили цифровой копией
В Азербайджане стартуют первые после эскалации в Карабахе учения
В Азербайджане стартуют первые после эскалации в Карабахе учения
Маша Малиновская: «Я разъелась, сама не заметила, как появились лишние килограммы»
Маша Малиновская: «Я разъелась, сама не заметила, как появились
Екатерина Кузнецова из-за карантина на три месяца застряла на Шри-Ланке
Екатерина Кузнецова из-за карантина на три месяца застряла на
Душе хотелось праздника: под Винницей директор молокозавода начал палить в воздух из автомата и обесточил половину поселка
Душе хотелось праздника: под Винницей директор молокозавода начал
Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"
Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"

Топ на сегодня

Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit

Еще по теме

Актриса Екатерина Кузнецова в бикини отдохнула на яхте с друзьями (фото)
Екатерина Кузнецова рада, что ее мужчина не имеет никакого отношения к актерской профессии
Екатерина Кузнецова: «Похудела благодаря бойфренду»
"Бедную Настю не узнать": актриса Елена Корикова шокировала переменами во внешности (фото)