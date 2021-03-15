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ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»

ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»Фото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на политические и дипломатические источники в ЕС.

Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. Венгрия и Словакия уже начали закупки российской вакцины, а Чехия выражала интерес в поставках препарата. Более того, по информации собеседника агентства, Италия изучает возможность изготовления «Спутник V» на заводе компании ReiThera, где находится крупнейший в стране биореактор для производства вакцин.

Издание отмечает, что включение «Спутник V» в портфель вакцин ЕС станет «дипломатическим триумфом» Москвы. Неназванный европейский дипломат сообщил агентству, что одобрение российской вакцины в ЕС может привести к расколу внутри блока. По его словам, страны разделятся на тех, кто не захочет дарить России «пропагандистскую победу», и тех, кто увидит в закупках вакцины возможность для налаживания сотрудничества с Москвой.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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