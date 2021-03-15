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Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca

Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZenecaФото: Jose Cabezas / Reuters

Еще одна европейская страна — Нидерланды — приостановила использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Об этом говорится в сообщении правительства.

Голландское управление по лекарственным средствам (MEB) приняло такое решение в качестве меры предосторожности после сообщений о возможных побочных эффектах, которые поступили из Дании и Норвегии. Речь идет о риске появления тромбов у привившихся.

В заявлении правительства говорится, что в Нидерландах подобных случаев пока не зафиксировали, а доказательств того, что тромбы могли возникнуть именно из-за введения препарата, нет.

Ранее британско-шведская компания AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины от коронавируса. В компании объяснили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Несколько европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за развития тромбоза у привившихся им пациентов. По данным EMA, на территории ЕС к 12 марта было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.

В мире

По материалам: lenta.ru
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