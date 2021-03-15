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Еще одной категории россиян решили предоставить налоговый вычет

Еще одной категории россиян решили предоставить налоговый вычетФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Еще одна категория россиян может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. В Госдуме решили предоставить такую возможность несовершеннолетним гражданам, которые ведут активный образ жизни, пишет «Парламентская газета».

В Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которой вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных.

Член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг пояснил, что эта инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни. Он отметил, что необходимо заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей.

Согласно законопроекту, «оздоровительный» налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов. При этом его размер не может быть более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.

Максимальная сумма может быть 15,6 тысячи рублей. Минспорт разработает список организаций, при получении услуг, которых можно будет рассчитывать на вычет.

Ранее сообщалось, что россиянам упростят получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует технологию, которую запустят в марте 2021 года. ФНС собирается объединить «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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