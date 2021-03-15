Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евросоюз засудит Британию за Brexit не по правилам

Евросоюз засудит Британию за Brexit не по правиламФото: Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения Brexit. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном на сайте.

Таким образом ЕС планирует засудить Британию, поскольку та действует не по правилам договора. В частности, Соединенное Королевство нарушило основные положения протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также «обязательства добросовестности в соответствии с соглашением о выходе из ЕС».

Лондону предоставили месяц на ответ и на то, чтобы начать двусторонние консультации в совместном комитете. Если проблему не решат, ЕС может передать спор в обязательный арбитраж. В итоге это может привести к тому, что против Великобритании введут финансовые санкции.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая объединение в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот статус потребовал ввести контрольные процедуры для перевозок некоторых товаров в Северную Ирландию из других частей Британии.

Однако в начале марта Лондон продлил до 1 октября льготный период, который действует в отношении ряда британских продуктов, поставляемых в Северную Ирландию. Этот период позволял британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов. При этом соглашение с ЕС предполагало, что льготный период продлится до 1 апреля. Брюссель раскритиковал Лондон и обвинил его в нарушении условий соглашения о Brexit.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. До конца этого года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов Евросоюза.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о резком росте цен
Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о резком росте цен
В Европе приготовились ввести четырехдневную рабочую неделю
В Европе приготовились ввести четырехдневную рабочую неделю
Названы причины для дальнейшего роста цен на бензин в России
Названы причины для дальнейшего роста цен на бензин в России
В Минздраве допустили запуск процессов старения из-за коронавируса
В Минздраве допустили запуск процессов старения из-за коронавируса
Вирусолог оценил интенсивность следующей волны коронавируса в России
Вирусолог оценил интенсивность следующей волны коронавируса в России
Российский врач раскрыл способы борьбы с весенней хандрой
Российский врач раскрыл способы борьбы с весенней хандрой
Замешаны дипломаты: в Закарпатье бандитам из России помогали стать венграми
Замешаны дипломаты: в Закарпатье бандитам из России помогали стать
Модели, тату-мастера и бизнесвумен: кто пришел пиариться на шоу «Холостяк»?
Модели, тату-мастера и бизнесвумен: кто пришел пиариться на шоу
Дженнифер Лопес ответила на слухи о разрыве с Алексом Родригесом: «Вы тупые»
Дженнифер Лопес ответила на слухи о разрыве с Алексом Родригесом: «Вы
Германия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Германия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Евросоюз засудит Британию за Brexit не по правилам
Евросоюз засудит Британию за Brexit не по правилам
В МИД России заявили о разрушенном доверии крымчан к Украине
В МИД России заявили о разрушенном доверии крымчан к Украине

Топ на сегодня

В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
В Совфеде связали с политикой идею Зюганова внедрить новый налог
В Совфеде связали с политикой идею Зюганова внедрить новый налог
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо

Еще по теме

Брюссель готов удалить из соглашения по Brexit ссылки на Северную Ирландию
Юрист: Северная Ирландия может наложить вето на Brexit
Североирландский суд отказался блокировать выход Британии из ЕС
В ЕС не видят оснований для дальнейших переговоров по Brexit