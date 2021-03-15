Евросоюз засудит Британию за Brexit не по правилам

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения Brexit. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном на сайте.

Таким образом ЕС планирует засудить Британию, поскольку та действует не по правилам договора. В частности, Соединенное Королевство нарушило основные положения протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также «обязательства добросовестности в соответствии с соглашением о выходе из ЕС».

Лондону предоставили месяц на ответ и на то, чтобы начать двусторонние консультации в совместном комитете. Если проблему не решат, ЕС может передать спор в обязательный арбитраж. В итоге это может привести к тому, что против Великобритании введут финансовые санкции.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая объединение в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот статус потребовал ввести контрольные процедуры для перевозок некоторых товаров в Северную Ирландию из других частей Британии.

Однако в начале марта Лондон продлил до 1 октября льготный период, который действует в отношении ряда британских продуктов, поставляемых в Северную Ирландию. Этот период позволял британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов. При этом соглашение с ЕС предполагало, что льготный период продлится до 1 апреля. Брюссель раскритиковал Лондон и обвинил его в нарушении условий соглашения о Brexit.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. До конца этого года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов Евросоюза.