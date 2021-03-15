Фанаты BTS обвиняют «Грэмми» в нечестности и лицемерии

Анастасия Иванова

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодное вручение наград музыкальной премии «Грэмми». Главные награды получили певица Тэйлор Свифт (Taylor Swift) и Билли Айлиш (Billie Eilish). А Бейонсе (Beyonce) поставила рекорд по числу статуэток среди женщин за всю историю. Однако поклонники южнокорейской к-поп группы BTS недовольны организаторами премии. Они обвинили их в нечестности.

Поклонники BTS в ярости из-за того, что айдолы уступили Леди Гаге и Ариане Гранде в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой». Из-за этого группа не смогла стать первым к-поп коллективом, удостоенным престижной награды. Свое недовольство АРМИ писали в Twitter.

Теперь в трендах хештеги #Scammys и #BTSOurGreatestPrize, под которыми поклонники выражают свое возмущение и недовольство. АРМИ считают, что не была соблюдена прозрачность выбора победителей. Организаторов «Грэмми» обвинили в попытке поднять рейтинги с помощью всемирно известной группы BTS, чье выступление поставили в заключительной части. Якобы из-за огромного количества слушателей BTS рейтинги и просмотр премии резко увеличились.

«BTS не нужна «Грэмми». Это «Грэмми» была нужна группа BTS», — считают АРМИ.