Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фанаты BTS обвиняют «Грэмми» в нечестности и лицемерии

Фанаты BTS обвиняют «Грэмми» в нечестности и лицемерии

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодное вручение наград музыкальной премии «Грэмми». Главные награды получили певица Тэйлор Свифт (Taylor Swift) и Билли Айлиш (Billie Eilish). А Бейонсе (Beyonce) поставила рекорд по числу статуэток среди женщин за всю историю. Однако поклонники южнокорейской к-поп группы BTS недовольны организаторами премии. Они обвинили их в нечестности.


Поклонники BTS в ярости из-за того, что айдолы уступили Леди Гаге и Ариане Гранде в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой». Из-за этого группа не смогла стать первым к-поп коллективом, удостоенным престижной награды. Свое недовольство АРМИ писали в Twitter.

Теперь в трендах хештеги #Scammys и #BTSOurGreatestPrize, под которыми поклонники выражают свое возмущение и недовольство. АРМИ считают, что не была соблюдена прозрачность выбора победителей. Организаторов «Грэмми» обвинили в попытке поднять рейтинги с помощью всемирно известной группы BTS, чье выступление поставили в заключительной части. Якобы из-за огромного количества слушателей BTS рейтинги и просмотр премии резко увеличились.

 «BTS не нужна «Грэмми». Это «Грэмми» была нужна группа BTS», — считают АРМИ.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Хью Грант изменил Элизабет Херли с секс-работницей из-за плохого настроения
Хью Грант изменил Элизабет Херли с секс-работницей из-за плохого
Шансонье Денис Майданов решил баллотироваться в Госдуму
Шансонье Денис Майданов решил баллотироваться в Госдуму
Кортни Лав оказалась на грани смерти из-за анемии
Кортни Лав оказалась на грани смерти из-за анемии
Участницу «Пацанки» задержали с наркотиками
Участницу «Пацанки» задержали с наркотиками
Фанаты BTS обвиняют «Грэмми» в нечестности и лицемерии
Фанаты BTS обвиняют «Грэмми» в нечестности и лицемерии
Лолита подтвердила роман с Эльдаром Джараховым
Лолита подтвердила роман с Эльдаром Джараховым
В Киргизии построят школы, которые будут работать по российским образовательным стандартам
В Киргизии построят школы, которые будут работать по российским
В Ижевске определили лучшие школьные научно-технические проекты
В Ижевске определили лучшие школьные научно-технические проекты
В Архангельской области создают творческие мастерские при школах
В Архангельской области создают творческие мастерские при школах
Российский добытчик золота выйдет на биржу
Российский добытчик золота выйдет на биржу
Курс рубля резко укрепился
Курс рубля резко укрепился

Топ на сегодня

В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро

Еще по теме

Итоги Грэмми-2021: кто стал победителями в номинациях?
Дебютный альбом Билли Айлиш получил «Грэмми»
Названа рекордсменка по числу наград «Грэмми» среди женщин
В Лос-Анджелесе в 58-й раз вручили премии "Грэмми"