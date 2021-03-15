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Федосеева-Шукшина не нужна! Семейная идиллия Бари Алибасова и бывшей жены, лечившейся в психушке — видео

Федосеева-Шукшина не нужна! Семейная идиллия Бари Алибасова и бывшей жены, лечившейся в психушке — видео

Бари Каримович понемногу приходит в себя после хирургического вмешательства на ноге и постепенно возвращается в строй. Шоумену, который сейчас проживает в Калининграде, с восстановлением помогают не только медики, но и близкие — сын, а также бывшая супруга Елена Уронич, которая в свое время часто становилась пациенткой психиатрических клиник.


Пока Алибасов вынужден передвигаться в инвалидном кресле, но его наследника радует тот факт, что у отца проснулся аппетит, и он все чаще пребывает в прекрасном расположении духа. «У меня суперновость! Папа наконец-то ест за столом сам! Как тебе твое новое транспортное средство?» — поинтересовался Алибасов-младший у Бари Каримовича.

Шоумен бодро ответил наследнику, что не впервые пользуется приспособлением. «Уж столько я этих колясок пережил, причем они пытались пережить меня! Первая коляска была в моей жизни в 1967 году, когда я учился в строительном институте Каменогорска. Тогда я я что-то сломал себе: то ли руку, то ли ногу...» — вспомнил 73-летний продюсер.


Сейчас в просторной квартире с Бари Каримовичем проживает также его бывшая жена Елена Уронич, которая не раз проходила лечение в психиатрической клинике. Если раньше женщина держала обиду за то, что шоумен не поддерживал ее с сыном финансово, то теперь, похоже, экс-супругам удалось наладить отношения.

Напомним, в декабре продюсер развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой состоял в законном браке два года. Позже артистка передумала расставаться с Алибасовым и подала апелляцию. Бари Каримович в свою очередь хочет, чтобы его союз с Лидией Николаевной распался. И дело вовсе не в том, что у шоумена пропали чувства к избраннице.

«Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут! Люблю тебя так же сильно, как и последнюю четверть века! К сожалению, нашим с тобой официальным браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники ради пиара. Естественно, они хотят получить еще 25 процентов моего наследства. В связи с этим я тебя очень прошу не мешать в оформлении нашего развода, который ты сама и инициировала... Так мы сможем сохранить наши дружеские отношения на всю оставшуюся жизнь, как мы с тобой и планировали», — сетовал он.

По поводу непростой ситуации в семье Алибасова высказался также адвокат Александр Бенхин, представляющий интересы Бари-младшего.

«К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога — женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к ВИП-пациенту. В последнее время Бари-младшего многие безосновательно обвиняли в том, что он не уделял внимание отцу. Но, как видим, это не так! И Бари Алибасов-младший, и его семья отдают все силы, чтобы вылечить отца», — рассказывал юрист.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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