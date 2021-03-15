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ФИФА подозревает трёх российских футболистов в нарушении антидопинговых правил

ФИФА подозревает трёх российских футболистов в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация футбола возбудила 3 дисциплинарных дела, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух российских игроков и одной футболистки. Имена спортсменов не уточняются, но известно, что речь не идет об участниках национальных сборных команд.

"Российский футбольный союз (РФС) получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные", - сообщили в РФС.

По словам представителей союза, вся информация доведена до указанных лиц и им будет оказана вся необходимая юридическая помощь. Также было отмечено, что "под национальными сборными командами имеются в виду взрослые женская и мужская национальная сборные" под руководством Станислава Черчесова и Юрия Красножана.

Ранее NEWSTES писал о российской фигуристке Марии Сотсковой, которая получила дисквалификацию на 10 лет.

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По материалам: uposters.ru
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