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Фильм Кончаловского лишили шанса на «Оскар»

Фильм Кончаловского лишили шанса на «Оскар»Кадр: фильм «Дорогие товарищи!»

Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар» 2021 года. Картина «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского лишилась шанса на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Список претендентов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на YouTube.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» заявлены картины «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Лучшие дни» Дерека Цан, «Коллектив» Александра Нанэу и «Человек, который продал свою кожу» Каутеры Бен Ханья.

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.

В феврале стало известно о включении фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» в шорт-лист номинантов премии «Оскар». В лонг-лист входило всего 93 ленты.

В январе 2017 года лента «Рай» Кончаловского не попала в список претендентов на «Оскар». Картина также была в шорт-листе премии.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году. Ее традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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