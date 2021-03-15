Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Французский политик раскритиковал позицию лидеров ЕС по "Спутнику V"

Французский политик раскритиковал позицию лидеров ЕС по "Спутнику V"

Французский политик раскритиковал позицию лидеров ЕС по "Спутнику V"
Антироссийская риторика некоторых лидеров Евросоюза может негативно отразиться на переговорах по приобретению российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ.

"Многим европейским лидерам трудно признать саму простую идею, что Россия быстро произвела эффективную вакцину от коронавируса. Теперь представьте, что они должны вести коммерческие переговоры по ее покупке… Только у Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии) хватило смелости это сделать. Остальные пытаются сохранить лицо", - сказал политик.

Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Хью Грант изменил Элизабет Херли с секс-работницей из-за плохого настроения
Хью Грант изменил Элизабет Херли с секс-работницей из-за плохого
Шансонье Денис Майданов решил баллотироваться в Госдуму
Шансонье Денис Майданов решил баллотироваться в Госдуму
Кортни Лав оказалась на грани смерти из-за анемии
Кортни Лав оказалась на грани смерти из-за анемии
Участницу «Пацанки» задержали с наркотиками
Участницу «Пацанки» задержали с наркотиками
Фанаты BTS обвиняют «Грэмми» в нечестности и лицемерии
Фанаты BTS обвиняют «Грэмми» в нечестности и лицемерии
Лолита подтвердила роман с Эльдаром Джараховым
Лолита подтвердила роман с Эльдаром Джараховым
В Киргизии построят школы, которые будут работать по российским образовательным стандартам
В Киргизии построят школы, которые будут работать по российским
В Ижевске определили лучшие школьные научно-технические проекты
В Ижевске определили лучшие школьные научно-технические проекты
В Архангельской области создают творческие мастерские при школах
В Архангельской области создают творческие мастерские при школах
Российский добытчик золота выйдет на биржу
Российский добытчик золота выйдет на биржу
Курс рубля резко укрепился
Курс рубля резко укрепился

Топ на сегодня

В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро

Еще по теме

Италия первой в ЕС намерена производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V"
Гайана зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
В РФПИ сообщили о планах производства «Спутника V» в Италии
В ЕС разрешили странам самостоятельно закупать «Спутник V»