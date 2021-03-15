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Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"

Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"
Британский певец Гарри Стайлс, исполнивший песню Watermelon Sugar, получил премию "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение", сообщили организаторы церемонии.

Британцу в этой категории удалось обойти канадского исполнителя Джастина Бибера и певиц Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липу и рэп-исполнительницу Doja Cat.

63-я церемония вручения награды Академии звукозаписи США проходит в воскресенье и транслируется в прямом эфире на телеканале CBS.

В мире

По материалам: ria.ru
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