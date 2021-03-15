Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"
Сегодня, 05:45 Влада Некрасова
Британский певец Гарри Стайлс, исполнивший песню Watermelon Sugar, получил премию "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение", сообщили организаторы церемонии.
Британцу в этой категории удалось обойти канадского исполнителя Джастина Бибера и певиц Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липу и рэп-исполнительницу Doja Cat.
63-я церемония вручения награды Академии звукозаписи США проходит в воскресенье и транслируется в прямом эфире на телеканале CBS.
По материалам: ria.ru