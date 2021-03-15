Генсек НАТО заявил об отсутствии прямых угроз со стороны РФ и КНР

Лидия Мартынова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал на совместном заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности рассказал о своём наблюдении по возможной военной агрессии со стороны России и КНР. Видео конференция состоялась сегодня, 15 марта. Об этом сообщают РИА Новости.

На заседании Столтенберг заявил, что на сегодняшний момент он не видит никакой военной угрозы со стороны России или Китая. По его мнению, такое положение дел в мире обеспечивает существование НАТО как организации. Пока есть НАТО военной агрессии со стороны России и Китая не будет. НАТО является мощным сдерживающим препятствием, так как в случае российской или китайской угрозы все союзники и члены НАТО будут способны ответить общим фронтом.

«Я не вижу сегодня перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО. Одна из причин этого – то, что НАТО существует. Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Именно благодаря этому мы смогли сохранять мир более 70 лет», — сказал Глава Североатлантического альянса.

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