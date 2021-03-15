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Глава Адыгеи поручил правительству ускорить работы по нацпроектам

Глава Адыгеи поручил правительству ускорить работы по нацпроектам
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему правительству ускорить работы по реализации нацпроектов и индивидуальной программе развития республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Кумпилов в понедельник провёл совещание с кабмином республики, где обсуждалась контрактная работа по объектам, предусмотренным нацпроектами и индивидуальной программой развития. Со ссылкой на премьер-министра Адыгеи Геннадия Митрофанова сообщается, что в настоящее время законтрактовано более 50% объектов, строительство и ремонт которых запланированы в рамках национальных проектов. По индивидуальной программе в текущем году намечено строительство инженерной инфраструктуры к участкам, выделяемым под жилищное строительство для многодетных семей в Майкопе, реконструкция газораспределительной станции в посёлке Краснооктябрьском, проектирование инфраструктуры промпарка в посёлке Яблоновском.

Экономика

По материалам: ria.ru
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