Глава Адыгеи поручил правительству ускорить работы по нацпроектам

Влада Некрасова

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему правительству ускорить работы по реализации нацпроектов и индивидуальной программе развития республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Кумпилов в понедельник провёл совещание с кабмином республики, где обсуждалась контрактная работа по объектам, предусмотренным нацпроектами и индивидуальной программой развития. Со ссылкой на премьер-министра Адыгеи Геннадия Митрофанова сообщается, что в настоящее время законтрактовано более 50% объектов, строительство и ремонт которых запланированы в рамках национальных проектов. По индивидуальной программе в текущем году намечено строительство инженерной инфраструктуры к участкам, выделяемым под жилищное строительство для многодетных семей в Майкопе, реконструкция газораспределительной станции в посёлке Краснооктябрьском, проектирование инфраструктуры промпарка в посёлке Яблоновском.