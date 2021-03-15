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Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Константинов заявил, что инициирует обращение в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.


"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", — сказал РИА Новости Константинов.

Кроме того, по его словам, ответственность лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, "продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам".

Политика

По материалам: ria.ru
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