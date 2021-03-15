Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

Лидия Мартынова

Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Константинов заявил, что инициирует обращение в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.





"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", — сказал РИА Новости Константинов.

Кроме того, по его словам, ответственность лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, "продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам".