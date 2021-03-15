Главные жизненные принципы знаков зодиака

Лидия Мартынова

Не могу поступаться принципами, — так говорят многие. Но что на самом деле важно? О жизненных правилах знаков зодиака — в новом гороскопе от победителя «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Овен

«Успеть все»! Это принцип всех типичных представителей знака Овен. Максимальная отдача в делах. Именно поэтому Овны являются надежными партнерами и ответственными людьми.

Телец

«Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Принципы могут меняться, с годами самоустраняться, но не в этом случае. Телец не умеет промолчать, порой даже там где надо, за что часто платит неудобную цену.

Близнецы

«Если можешь помочь, помоги!» Обязательное правило, которое отличает Близнецов. Одни из первых, кто протянут руку помощи в трудный момент.

Рак

«Трудиться и еще раз трудиться!» Это про Раков. С бешеной самоотдачей, вопреки всему, во имя цели и идеи... Раки найдут любой стимул, чтобы оправдать бессонные ночи, нервы и все препятствия, но будут трудиться.

Лев

«Быть первым и никак иначе!» Среди этого знака огромное количество людей, кто «сделал себя сам». Почему? Потому что иначе они не умеют.

Дева

«Говори то, что думаешь». Многие именно за это качество побаиваются Дев! Они считают, что это качество проявление неуважения, но это совсем не так. Девы одни из самых добрых и откровенных людей. И зла своей правдой не желают.

Весы

«Иногда лучше промолчать!» Что отличает Весов от многих других? Умение слушать и умение оставить свое мнение при себе. Отличные дипломаты во всех смыслах.

Скорпион

«Правда и ничего кроме!» Скорпионы приемлют только искренние взаимоотношения, они исключают все, что им непонятно. Взамен открыты, надежны!

Стрелец

«Нет ничего невозможного!» И ведь правда, очень часто, наблюдая за жизнью Стрельцов можно удивляться, насколько им многое подвластно. Они не любят границ и условностей. Они живут так как умеют и берут максимум.

Козерог

«Счастье любит тишину!» козероги это знают и умеют беречь своё счастье. Кто-то посчитает их закрытыми, но это не так.

Их мир — их богатство!

Водолей

«Планирование». Это важный аспект в жизни Водолея, даже если кто-то это делает бессознательно. Ценят пунктуальность. Живут в определенном ритме, сбой которого может сильно отражаться на настроении и многих других сторонах жизни.

Рыбы

«Любить себя и все вокруг!» Умеют Рыба любить себя. Если это не врожденное, то они обязательно приходят к этому.

А все вокруг любят, потому что это придаёт им сил.