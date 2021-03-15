Главу сельхозкооператива обвинили после отравления в школах Красноярска

Влада Некрасова

В рамках дела о массовом отравлении школьников в Красноярске предъявлено обвинение председателю кооператива "Аленушка", где были найдены возбудители иерсиниоза, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет. По уточненной информации СК, было зафиксировано 115 отравившихся. Во всех образовательных учреждениях приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. Было возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект".