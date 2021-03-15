Гороскоп Павла Глобы на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Вадим Карасев

На этой неделе всеми нами преодолевается первая половина марта. Павел Глоба рассказал о том, какие в обозримом будущем нас ждут изменения, где найти удачу и что нужно делать, чтобы она нас не покинула.

Столь полезной информацией с нами поделился портал Woman’s day, на котором описаны все главные рекомендации астролога. Эта неделя обещает быть довольно изменчивой и противоречивой, но в конечном итоге всё произошедшее обернется для нас чем-то хорошим. Главное — верить в это и не бояться испытаний, которые нам пошлет госпожа Вселенная.

Овен

Для Овнов недели начнется с неблагоприятной ноты. Понедельник станет самым опасным днем, в который стоит остерегаться Знаков Зодиака с негативной энергией. Самое главное — не стоит начинать новых дел. Скорее всего, Овнам в первой половине недели придется столкнуться с мощной оппозицией, семейными драмами и обидами. Самое главное — быть проще и научиться пропускать мимо ушей обидные слова. Люди могут быть импульсивными и злыми, поэтому лучше побольше времени проводить наедине с собой, в приятной обстановке.

Телец

Тельцам придется сфокусироваться на делах, работе и бизнесе. В период с 15 по 21 марта Павел Глоба советует Тельцам стремиться к саморазвитию и приобретению новых навыков. Это станет главным ключом к достижению финансовой удачи и успеха. Заговоры на работу помогут меньше уставать, чаще принимать правильные решения. Всем, кто находится в отношениях, стоит внести немного разнообразия в личную жизнь — посетить незнакомое место, заняться чем-то интересным со второй половинкой. С каждым днем жизненных сил и энергии будет всё больше.

Близнецы

Это очень удачное время для приобретения важных полезных привычек, которые помогут всё всегда успевать. Астролог считает, что доходы могут упасть, а траты стать больше, но Близнецам не стоит бить тревогу. Нужно просто немного внимательнее относиться к тратам, избегая бессмысленных покупок. В отношениях, семье и в коллективе могут быть размолвки и неурядицы. Павел Глоба советует помнить, что наши решения порой нравятся далеко не всем, но это не значит, что они неправильные. Близнецам стоит быть чуточку самостоятельнее.

Рак

Наиболее благоприятными днями на этой неделе для Раков станут 17 и 18 марта. В эти среду и четверг люди данного Знака смогут обрести в делах и на работе. Многих ожидает повышение и увеличение доходов. Также Астролог считает, что Раки смогут наконец решить все семейные неурядицы. Можно будет прийти к соглашению со второй половинкой. Если в браке не хватает романтики, можно отправиться вместе в путешествие, заняться чем-то по дому. Поднять настроение можно шопингом, любимыми увлечениями или при помощи пяти полезных техник.

Лев

У Львов на этой неделе ожидается много интересных событий, каждое из которых будет иметь огромный вес. Всем одиноким Львам придется обрести смелость и инициативность. Ждать у моря погоды нельзя и в сфере денег и работы. Необходимо помнить о том, что сильнее всего убивает удачу зависть. Нужно перестать сравниваться себя с окружающими. Желательно сравнивать себя с самими собой из прошлого. Всем, кто находится в отношениях, Павел Глоба рекомендует перестать провоцировать скандалы. Разрушить любовь проще, чем построить.

Дева

Самые благоприятные дни недели для Дев — 17 и 18 марта. В целом первые четыре дня будут лучше, чем последние три, особенно в сфере любви. Одиноким Девам стоит пользоваться заговорами на любовь. Всем, кто состоит в отношениях, желательно не провоцировать скандалы. Если появится ситуация, в которой придется отстаивать свое мнение, лучше делать это максимально дипломатично. В целом же Девам будет сложнее понимать окружающих. Появится ощущение, что все люди находятся на какой-то иной волне.

Весы

«Первый блин комом» — это про текущую неделю. Понедельник окажется достаточно сложным и неприветливым днем, в который лучше временно забыть о романтике и флирте. Успеха на любовном фронте достичь будет очень сложно. В работе и бизнесе также все будет не очень просто. Только в пятницу появится мощный заряд сил и творческий запал. Астролог отмечает, что работать придется больше, а выхлопа будет меньше. На этой неделе также на горизонте может появиться человек, связанный с Весами кармой. На это будут указывать четыре явных признака.

Скорпион

Скорпионам стоит пользоваться приемами энергетической защиты. Наиболее актуально это будет в неблагоприятный день — 18 марта. В целом же на этой неделе можно ожидать больших успехов в любовных делах. Тучи рассеются, а им на смену придет ясная погода, удача, хорошее настроение. Одиноким Скорпионам стоит больше развлекаться, общаться с людьми и пребывать в больших компаниях. Полезно также заняться своим внешним видом — можно обновить гардероб, сделать новую прическу. Вся энергия, направленная на работу, окажется потраченной не зря.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожнее в общении с агрессивными Знаками Зодиака. Эти люди могут крайне негативно влиять на мотивацию Стрельцов, на их настроение. Это может привести к проблемам даже в самые яркие и позитивные дни недели — 15 и 16 марта. Большое внимание Павел Глоба советует уделять домашним делам. Это идеальная неделя для дорогостоящих приобретений, обмена валюты, вложений средств в новый бизнес. Большое внимание стоит уделять проблемам родителей, бабушек и дедушек. Им потребуется помощь.

Козерог

Неделя начнется не с самой приятной ноты, но не нужно сидеть на месте. Смена обстановки поможет Козерогам поднять себе настроение, обойти стороной расстройства и ссоры. Улучшить настроение также поможет методика холотропного дыхания. Огромное значение стоит уделять жизни в интернете — например, социальным сетям. Павел Глоба считает, что с интернетом будет связано большое количество важных дел. Там одинокие Козероги смогут найти вторую половинку. В интернете можно будет также обрести мотивацию. Неделя отлично подходит для путешествий.

Водолей

Эта неделя отлично подходит для изменения жизни в целом, для улучшения самочувствия. Три полезные практики помогут это сделать быстрее. Настроение Водолеев будет на высоте, ровно как и продуктивность. Это идеальная неделя для работы, совершения важных покупок. Можно потратиться на подарки близким людям, на необычные свидания. Многим Водолеям удастся найти вторую половинку. Звезды сделают этих людей более харизматичными, что поможет им в общении с противоположным полом. Словом, неделя ожидается яркая, запоминающаяся.

Рыбы

У Рыб начинается время большой удачи и успеха, но нужно помнить о том, что успех — это не только те моменты, когда мы что-то приобретаем. Это еще и возможность отказаться от чего-то. Например, от вещей, которые лишают нас счастья. Астролог сообщает, что у Рыб начинается идеальное время для того, чтобы начать новую жизнь, изменить что-то кардинально на самом глубоком уровне. В любви одиноким Рыбам и тем. Кто уже находится в отношениях, понадобится капелька искренности инициативы.