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"Группа ГАЗ" начала выпускать большие автобусы на сжиженном газе

"Группа ГАЗ" начала выпускать большие автобусы на сжиженном газе

В России стартовал выпуск первого автобуса большого класса на сжиженном природном газе — им стал ЛиАЗ-5292 LNG. В сообщении "Группы ГАЗ" говорится, что первые 7 товарных машин уже отгружены в Челябинск.

"Городская низкопольная модель является первым автобусом большого класса на сжиженном природном газе, серийно выпускающимся в России", — подчеркнули в пресс-службе.

Новинка комплектуется отечественным двигателем ЯМЗ-536. Топливо в него подается из криобака, где соблюдается давление до 19 атмосфер. Благодаря объему бака в 175 л, автобус может пройти на одной заправке свыше 300 км, его максимальная пассажировместимость — 106 человек.

Криогенный бак

Как и базовая модель, машина умеет наклоняться в сторону остановки для большего удобства высадки и посадки. Она оснащена системой климат-контроля, USB-портами для зарядки устройств, штатным видеонаблюдением, механической аппарелью для маломобильных пассажиров.

Водительское месло и салон автобуса 1/2
Водительское месло и салон автобуса 2/2

Автобус ЛиАЗ-5292 впервые начали выпускать серийно в 2004 году. С тех пор он неоднократно модернизировался, появлялись новые модификации и вариации.

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По материалам: uposters.ru
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