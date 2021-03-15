Хейтеры отправили Аниту Кобелеву в «теневой бан»

Вадим Карасев

Анита Кобелева пострадала от происков хейтеров. Она в последнее время стала часто ругаться с фолловерами, те упрекали ее за стремление заработать на них. Из-за частых перепалок Анита чересчур агрессивно огрызалась, подписчики принялись жаловаться на ее сторисы, и экс-участницу отправили в теневой бан подумать над своим поведением.

«Какой из нее блогер? Губы и ж...а, посты с ошибками, ни о чем, связности нет, читать противно», «Возомнили себя блогерами, а сами даже писать грамотно не умеют», - возмущаются пользователи.

Очередная экс-участница пропала из социальных сетей в наказание за свое поведение по отношению к фолловерам. Хейтеры не дают Аните Кобелевой спокойно зарабатывать. Конфликт начался после попыток Аниты продать курсы смм-менеджеров, которые она сначала рекламировала и позволила подписчикам предположить, что поделится информацией бесплатно, пишет newstes.ru.Подписчицы недовольны тем, что им пытались продать то, что они могут найти в сети бесплатно или если уж платить, то сами будут искать то, что им подходит по оплате. Анита ругалась по этому поводу, заодно ругалась с теми, кто критиковал ее ограниченность и зацикленность на своей пятой точке, которую она демонстрировала в разных ракурсах.На сторисы Кобелевой начали жаловаться, так что ее отправили в бан. Теперь Анита просит подписчиков, которые ее любят, повысить активность на странице. Заодно использует коллег по телестройке, надеясь привлечь новых подписчиков с их помощью. Рекламу Кобелевой сначала делала Катя Скалон, потом Настя Стецевят принялась всех убеждать, что из Аниты очень увлекательный блогер.Логичнее было бы обратиться за помощью к Федору Стрелкову, но он собственную страницу раскрутить не может, не то, что страницу подруги. Кобелева приглашала в кости семейство Купиных и одинокую Юлю Щеглову, уже расставшуюся с Игорем Русановым. Но новые подписчики благодаря им так и не появились. Нужно делать выводы и прекращать ругаться с фолловерами?