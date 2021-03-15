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Хью Грант изменил Элизабет Херли с секс-работницей из-за плохого настроения

Хью Грант изменил Элизабет Херли с секс-работницей из-за плохого настроенияФото: Globallookpress.com

Актер Хью Грант в ходе беседы со стендап-комиком Марком Мэроном рассказал, как изменил своей бывшей возлюбленной Элизабет Херли с секс-работницей Дивайн Браун. Запись подкаста с его участием была опубликована на сайте WTF Podacst.

Артист признался, что решился на такой поступок, потому что был в плохом настроении из-за своего первого фильма «Девять месяцев», премьера которого состоялась в 1995 году. «Фильм должен был выйти через неделю или две, и у меня было плохое предчувствие. Я посмотрел его. Все в нем были великолепны, но я был настолько ужасен, что это испортило мне настроение», — вспомнил Грант.

Актер заявил, что в тот момент он разочаровался в себе. Он заплатил Браун 60 долларов за оральный секс в машине, однако их застала полиция. Звезду оштрафовали, а также приговорили к двум годам условно.

Элизабет Херли и Хью Грант были вместе на протяжении 13 лет. Несмотря на скандал, они продолжили отношения и расстались в 2000 году. Грант является крестным отцом сына Херли Дэмьена, родившегося в 2002 году.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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