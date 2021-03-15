И Опре досталось! Журналистку критикуют после ее интервью с Меган Маркл и принцем Гарри

Лидия Мартынова

Уинфри обвиняют в искажении фактов.

Недавно вышло интервью Опры Уинфри (Oprah Winfrey) с Меган Маркл (Megan Markl) и принцем Гарри (Prince Harry). Вот уже неделю обсуждаются те откровения, которыми поделились бывшие герцоги с журналисткой.

Сейчас иностранные СМИ обратили внимание на то, что некоторые заголовки, которые демонстрировались во время интервью, были не из британских изданий, а из австралийских и американских газет. При этом в интервью говорится о том, что именно британские СМИ занимаются «травлей» Меган.

Теперь издательство Associated Newspapers просит корпорацию ViacomCBS убрать из интервью недостоверную информацию.

«Мы считаем, что как ответственный и добросовестный телеканал вы (как и мы) осудите преднамеренное искажение и фальсификацию заголовков и вводящий в заблуждение монтаж британских газет, продемонстрированных в программе. Это редактирование не было очевидным для зрителей — как следствие, эта часть программы является совершенно неточной»,

– обращаются представители издательства.

Напомним, что во время интервью Меган и Гарри рассказали Опре о том, что Меган думала о самоубийстве во время беременности из-за ее «травли». Кроме того, кто-то из Букингемского дворца открыто переживал по поводу цвета кожи малыша Арчи до того, как он появился на свет.