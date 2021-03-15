Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

И Опре досталось! Журналистку критикуют после ее интервью с Меган Маркл и принцем Гарри

И Опре досталось! Журналистку критикуют после ее интервью с Меган Маркл и принцем Гарри

Уинфри обвиняют в искажении фактов.

Недавно вышло интервью Опры Уинфри (Oprah Winfrey) с Меган Маркл (Megan Markl) и принцем Гарри (Prince Harry). Вот уже неделю обсуждаются те откровения, которыми поделились бывшие герцоги с журналисткой.


Сейчас иностранные СМИ обратили внимание на то, что некоторые заголовки, которые демонстрировались во время интервью, были не из британских изданий, а из австралийских и американских газет. При этом в интервью говорится о том, что именно британские СМИ занимаются «травлей» Меган.

Теперь издательство Associated Newspapers просит корпорацию ViacomCBS убрать из интервью недостоверную информацию.

«Мы считаем, что как ответственный и добросовестный телеканал вы (как и мы) осудите преднамеренное искажение и фальсификацию заголовков и вводящий в заблуждение монтаж британских газет, продемонстрированных в программе. Это редактирование не было очевидным для зрителей — как следствие, эта часть программы является совершенно неточной»,

– обращаются представители издательства.

Напомним, что во время интервью Меган и Гарри рассказали Опре о том, что Меган думала о самоубийстве во время беременности из-за ее «травли». Кроме того, кто-то из Букингемского дворца открыто переживал по поводу цвета кожи малыша Арчи до того, как он появился на свет.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Уровень госпитализаций превышен в девяти регионах: в Минздраве заявили об ухудшении ситуации с COVID-19
Уровень госпитализаций превышен в девяти регионах: в Минздраве
Блогер сдал ДНК-тест и раскрыл семейную тайну
Блогер сдал ДНК-тест и раскрыл семейную тайну
И Опре досталось! Журналистку критикуют после ее интервью с Меган Маркл и принцем Гарри
И Опре досталось! Журналистку критикуют после ее интервью с Меган
BTS на Грэмми. Что осталось за кадром?
BTS на Грэмми. Что осталось за кадром?
«Я бухаю!»: Юрий Шатунов признался в алкоголизме
«Я бухаю!»: Юрий Шатунов признался в алкоголизме
В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей по всей России
В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей по всей
В Китае нашли новый рассадник вирусов
В Китае нашли новый рассадник вирусов
Стало известно о занижении смертности от COVID-19 в США
Стало известно о занижении смертности от COVID-19 в США
Главу сельхозкооператива обвинили после отравления в школах Красноярска
Главу сельхозкооператива обвинили после отравления в школах
В России задумали ввести кешбэк для инвесторов
В России задумали ввести кешбэк для инвесторов
Названы главные страхи российских вкладчиков
Названы главные страхи российских вкладчиков
Названы самые довольные своей работой россияне
Названы самые довольные своей работой россияне

Топ на сегодня

Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit

Еще по теме

После интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри канал обвинили в искажении фактов
Меган Маркл и принц Гарри рассекретили пол будущего ребенка
«Дворец увековечивает ложь о нас»: отрывок интервью Меган Маркл Опре Уинфри
Меган Маркл хотела покончить с собой, когда жила в королевском дворце