Илон Маск стал королем

Вадим Карасев

Илон МаскФото: Patrick Pleul / AP

Основатель и глава американского производителя электромобилей Tesla официально стал королем своей компании, об этом говорится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В официальных документах Tesla должность Маска теперь будет называться «технокороль» (Technoking). Финансовый директор компании Зак Киркхорн отныне официально считается «властелином монет» (Master of Coin).