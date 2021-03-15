Илон Маск стал королем
Сегодня, 20:29 Вадим КарасевИлон МаскФото: Patrick Pleul / AP
Основатель и глава американского производителя электромобилей Tesla официально стал королем своей компании, об этом говорится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
В официальных документах Tesla должность Маска теперь будет называться «технокороль» (Technoking). Финансовый директор компании Зак Киркхорн отныне официально считается «властелином монет» (Master of Coin).
По материалам: lenta.ru