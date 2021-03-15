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Индия первой из крупных экономик собирается запретить криптовалюту

Индия первой из крупных экономик собирается запретить криптовалюту

Власти Индии разработали законопроект, который полностью запретит криптовалюту в стране. Правительство считает, что биткоин может использоваться в незаконных схемах и очень подвержен колебаниям, пишет Reuters.

За хранение, майнинг, торговлю и передачу виртуальных денег гражданам будет грозить штраф или уголовная ответственность. Нарушителям дадут полгода, чтобы избавиться от запрещенных активов. В случае принятия законопроекта Индия станет первой крупной страной, которая введет абсолютный запрет на криптовалюту.

Ранее майнинг и торговлю биткоинами объявили незаконными в Китае, но не стали наказывать граждан за хранение цифровых средств. На данный момент в Индии около восьми миллионов инвесторов владеют криптоактивами в размере 100 миллиардов рупий (1,4 миллиарда долларов). Количество зарегистрированных пользователей и приток денег на местной криптобирже Bitbns увеличились в 30 раз по сравнению с 2020 годом. В 2019 году правительственная комиссия рекомендовала ввести тюремный срок до 10 лет за майнинг, хранение и продажу криптовалюты.

Ранее NEWSTES писал, что рыночная капитализация биткоина приблизилась к $ 1 трлн.

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По материалам: uposters.ru
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