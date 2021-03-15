Исследование выявило рост уровня безработицы в России

Анастасия Иванова

Уровень безработицы в большинстве регионов РФ по итогам ноября 2020 - января 2021 года вырос и составил в целом по стране 5,9%, что на 1,3 пункта выше, чем годом ранее. Самые высокие показатели зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Туве, свидетельствует исследование РИА Новости.Влияние пандемии

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал существенное давление на рынок труда в России. Ситуация стала улучшаться по мере снятия ограничений и возвращения в рабочий режим большинства предприятий. По итогам ноября 2020 года - января 2021 года, согласно данным Росстата, численность безработных (по методологии МОТ) составила 4,46 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы в 5,9%. Это на 1,3 процентного пункта выше аналогичного периода прошлого года.

В период пандемии максимальное значение было зафиксировано в августе 2020 года - 4,8 миллиона человек (6,4%). В январе численность безработных составила 4,3 миллиона человек (5,8%).

В 2020 году существенно выросло число официально зарегистрированных безработных - по итогам января 2021 года их численность составила 2,5 миллиона человек - это в 3,6 раза выше, чем годом ранее. Следует отметить, что в сентябре прошлого года этот показатель составлял почти 3,7 миллиона человек, после чего начал медленно снижаться. По данным проведенного Росстатом выборочного исследования, в январе 34,7% безработных использовали обращение в органы службы занятости в качестве способа поиска работы.

В январе из 4,3 миллиона безработных (по методологии МОТ) 18,9% пришлось на молодежь до 25 лет – это порядка 810 тысяч человек. Сравнивая с августом прошлого года, когда безработица в России почти достигла пиковых значений, в этой категории было более 1 миллиона молодых людей. Однако доля безработных в возрасте старше 50 лет выросла. По итогам января в общей структуре она составила 20,1% - это немногим более 860 тысяч человек (против 760 тысяч в августе 2020 года). Средний возраст безработного – 37 лет.