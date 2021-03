Итоги Грэмми-2021: кто стал победителями в номинациях?

Алексей Вольцев

В Staples Center сегодня ночью состоялась 63 церемония вручения «Грэмми». В рамках этого мероприятия наградили самых лучших представителей в музыкальной индустрии за прошедший год.

Изначально шоу должно было состояться 31 января, но из-за пандемии его перенесли.

Итак, вот итоги премии.

«Альбом года»: Тэйлор Свифт (Taylor Swift) – Folklore«Песня года»: H.E.R. – I Canʼt Breathe«Запись года»: Билли Айлиш (Billie Eilish) – Everything I Wanted«Лучший новый артист»: Megan Thee Stallion«Лучшее музыкальное видео»: Бейонсе (Beyoncé), Blue Ivy & WizKid – Brown Skin Girl«Лучшее рэп-исполнение»: Megan Thee Stallion и Бейонсе (Beyoncé) – Savage«Лучшая рэп-песня»: Megan Thee Stallion и Бейонсе (Beyoncé) – Savag«Лучший рэп-альбом»: Nas – King’s Disease«Лучшее сольное поп-исполнение»: Гарри Стайлс (Harry Styles) – Watermelon Sugar«Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой»: Леди Гага (Lady Gaga) и Ариана Гранде (Ariana Grande) – Rain On Me«Лучший вокальный поп-альбом»: Дуа Липа (Dua Lipa) – Future Nostalgia«Лучшее рок-исполнение»: Фиона Эпл (Fiona Apple) – Shameika«Лучшая рок-песня»: Бриттани Ховард (Brittany Howard) – Stay High«Лучший рок-альбом»: The Strokes – The New Abnormal«Лучший альтернативный альбом»: Фиона Эпл (Fiona Apple) – Fetch The Bolt Cutters«Лучшая танцевальная запись»: Kaytranada и Kali Uchis – 10%«Лучший танцевальный/электронный альбом»: Kaytranada – Bubba«Лучшее R&B-исполнение»: Бейонсе (Beyoncé) – Black Parade«Лучшее традиционное R&B-исполнение»: Ledisi – Anything For You«Лучшая R&B-песня»: Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson – Better Than I Imagined«Лучший прогрессивный R&B-альбом»: Thundercat – It Is What It Is«Лучший R&B-альбом»: Джон Легенд (John Legend) – Bigger Love