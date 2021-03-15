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Известная в Волгограде тамада внезапно умерла во время свадьбы

Известная в Волгограде тамада внезапно умерла во время свадьбы

Страшную новость сообщили волгоградские СМИ — одна из городских свадеб закончилась трагедией. Торжество проходило в заведении «Семь королей» в Советском районе города. Ведущая Екатерина Морина вдруг упала во время одного из конкурсов и впоследствии скончалась, не приходя в сознание.


13 марта в ходе свадебного вечера известная в городе тамада вдруг потеряла сознание. «Ничего особенного, свадьба как свадьба. Екатерина проводила один из конкурсов, а потом вдруг резко упала, лежала без сознания. Кто-то из гостей побежал по соседним залам в поисках врача, кто-то пытался помочь, привести в чувство. Потом приехала реанимация и забрала ее. Уже позже мы узнали, что Екатерину не довезли», — рассказали очевидцы. 

От чего умерла Морина, пока неизвестно. Екатерина работала в индустрии развлечений много лет и считалась одной из популярных ведущих. У нее остались муж и трое детей. 

Знакомые ведущей просят поддержать ее семью. «Вчера, 13 марта, скоропостижно ушла из жизни наша коллега — замечательная, талантливая ведущая Екатерина Морина. Причины ее кончины пока неизвестны. Убедительная просьба помочь ее близким. И дело не в деньгах, потому что она была большой работягой и никогда ни в чем не нуждалась, а в участии, которое сейчас ее семье просто необходимо», — написала коллега Екатерины — Елена.

Следственный комитет решил провести проверку по факту смерти Мориной. «Все обстоятельства выясняются», — заявили в местном СУ СК России по Волгоградской области.

Общество / Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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