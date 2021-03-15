Известный российский ведущий обвенчался с молодой возлюбленной

Вадим Карасев

Фото: @lera_kudenkova

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев обвенчался со второй женой, 28-летней Валерией Куденковой. Об этом он рассказал в интервью изданию «7 дней».

По словам Ивлева, венчание прошло на следующий день после свадьбы, однако об этом ранее нигде не сообщалось. «На церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям», — отметил ведущий.

Он подчеркнул, что мероприятие провели на родине молодой возлюбленной, в Тамани. «Я хотел, чтобы ее родители и все ее родственники сразу понимали, что мы не просто классно проводим время, а действительно любим друг друга», — пояснил шеф-повар решение выбрать именно это место.

Ивлев также сообщил, что на праздновании после свадьбы и венчания был музыкальный коллектив из Вологды, на сцене также выступали «афроамериканцы, которые пели и плясали в казачьем стиле». Помимо этого, гостей развлекали аниматоры и шаржисты. В настоящее время Ивлев и Куденкова вместе отдыхают на Мальдивах.

Ранее Ивлев рассказывал, что его второй брак будет последним. Решение венчаться шеф-повар объяснил тем, что хочет подтвердить перед богом, что «нашел ту самую женщину».

Ивлев женился во второй раз 14 февраля. С прежней супругой Марией повар прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года. Неофициальной причиной расставания с первой женой называлась измена, однако сам ведущий не признает этого и называет эту информацию слухом.

Большинству россиян Ивлев известен как ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница!». Он также вел рубрику на радио «Серебряный дождь», в программах «Спросите повара», «Неделя еды» и «Новогодняя неделя еды» на канале «Домашний».