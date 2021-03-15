«Я бухаю!»: Юрий Шатунов признался в алкоголизме
Бывший солист группы «Ласковый май» любит спиртное.
Юрий Шатунов уже много лет живет в Германии. Иногда он все-таки приезжает в Россию, чтобы принять участие в разных программах.
Во время очередного своего приезда он раскрыл некоторые подробности из своей жизни.
Шатунов признался, что у него есть проблемы с алкоголем – он очень любит выпить.
«Если честно — бухаю иногда! Выпить люблю под белую рыбу, мясо или воблу, например»,– заявил Шатунов.
При этом Юрий старается вести здоровый образ жизни. Некоторые фанаты до сих пор говорят Шатунову, что он выглядит моложе своих лет.
Напомним, что Юрий Шатунов стал известен благодаря своей работе в группе «Ласковый май». В ней он начал петь еще в 13 лет. До сих пор его композиции «Седая ночь» и «Белые розы» знает наизусть не одно поколения. Эти треки можно услышать и на молодежных вечеринках.
«Это все было как сон и бред. Мне казалось, что так не должно было быть. Я ведь глобально ничего не давал моим поклонникам»,– говорил Юрий Шатунов в программе «Привет, Андрей!».