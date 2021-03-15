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«Я бухаю!»: Юрий Шатунов признался в алкоголизме

«Я бухаю!»: Юрий Шатунов признался в алкоголизме

Бывший солист группы «Ласковый май» любит спиртное.

Юрий Шатунов уже много лет живет в Германии. Иногда он все-таки приезжает в Россию, чтобы принять участие в разных программах.

Во время очередного своего приезда он раскрыл некоторые подробности из своей жизни.


Шатунов признался, что у него есть проблемы с алкоголем – он очень любит выпить.

«Если честно — бухаю иногда! Выпить люблю под белую рыбу, мясо или воблу, например»,

– заявил Шатунов.

При этом Юрий старается вести здоровый образ жизни. Некоторые фанаты до сих пор говорят Шатунову, что он выглядит моложе своих лет.

[media=https://www.instagram.com/p/CMVBRXvCKEu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Напомним, что Юрий Шатунов стал известен благодаря своей работе в группе «Ласковый май». В ней он начал петь еще в 13 лет. До сих пор его композиции «Седая ночь» и «Белые розы» знает наизусть не одно поколения. Эти треки можно услышать и на молодежных вечеринках.

«Это все было как сон и бред. Мне казалось, что так не должно было быть. Я ведь глобально ничего не давал моим поклонникам»,

– говорил Юрий Шатунов в программе «Привет, Андрей!».
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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