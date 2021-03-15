Экологическому волонтёрству посвящена новая тематическая неделя конкурса для школьников «Большая перемена»

Влада Некрасова

15 марта в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» стартовала новая тематическая неделя «Экопоколение». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, информирует пресс-служба ведомства.

Неделя проводится в рамках месяца «Сохраняй природу!», в течение которого школьники узнают о глобальных экологических проблемах, в том числе о загрязнении окружающей среды и Мирового океана, редких видах краснокнижных животных, обитающих на территории России, встретятся с экспертами в сфере экологии, зоологии и представителями общественных организаций по защите природы.

Неделя «Экопоколение» проходит при поддержке Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!».

Участники конкурса узнают, что может сделать каждый человек, что сохранить чистоту планеты, как работают волонтёры-экологи, а также примут участие в экологических акциях и челленджах. Ведущими онлайн-лекториев выступят участники конкурса «Большая перемена» Данил Ананькин, София Шакерова, Светлана Карпунина, Илья Уваров и Сабина Саакян.

15 марта неделю откроет онлайн-лекторий «Мир экологического волонтёрства» с участием председателя Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!» Андрея Руднева.

17 марта руководитель школьного направления Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!» София Ковалевич расскажет о том, как дети могут стать эковолонтёрами.

19 марта состоится онлайн-лекторий, посвящённый волонтёрству в особо охраняемых природных территориях, на котором выступит заместитель директора по развитию эколого-просветительского центра «Заповедники», председатель Межрегионального движения друзей заповедных островов Елена Книжникова.

20 марта о полезных привычках и осознанном потреблении школьникам расскажет руководитель медиацентра Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!» Мария Осинцева.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.