Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Экологическому волонтёрству посвящена новая тематическая неделя конкурса для школьников «Большая перемена»

Экологическому волонтёрству посвящена новая тематическая неделя конкурса для школьников «Большая перемена»

Экологическому волонтёрству посвящена новая тематическая неделя конкурса для школьников «Большая перемена»

15 марта в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» стартовала новая тематическая неделя «Экопоколение». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, информирует пресс-служба ведомства.

Неделя проводится в рамках месяца «Сохраняй природу!», в течение которого школьники узнают о глобальных экологических проблемах, в том числе о загрязнении окружающей среды и Мирового океана, редких видах краснокнижных животных, обитающих на территории России, встретятся с экспертами в сфере экологии, зоологии и представителями общественных организаций по защите природы.

Неделя «Экопоколение» проходит при поддержке Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!».

Участники конкурса узнают, что может сделать каждый человек, что сохранить чистоту планеты, как работают волонтёры-экологи, а также примут участие в экологических акциях и челленджах. Ведущими онлайн-лекториев выступят участники конкурса «Большая перемена» Данил Ананькин, София Шакерова, Светлана Карпунина, Илья Уваров и Сабина Саакян.

15 марта неделю откроет онлайн-лекторий «Мир экологического волонтёрства» с участием председателя Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!» Андрея Руднева.

17 марта руководитель школьного направления Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!» София Ковалевич расскажет о том, как дети могут стать эковолонтёрами.

19 марта состоится онлайн-лекторий, посвящённый волонтёрству в особо охраняемых природных территориях, на котором выступит заместитель директора по развитию эколого-просветительского центра «Заповедники», председатель Межрегионального движения друзей заповедных островов Елена Книжникова.

20 марта о полезных привычках и осознанном потреблении школьникам расскажет руководитель медиацентра Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!» Мария Осинцева.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Все сводится к одному". Эксперт о заявлении генсека НАТО про Россию
"Все сводится к одному". Эксперт о заявлении генсека НАТО про Россию
Первая страна решила полностью запретить криптовалюту
Первая страна решила полностью запретить криптовалюту
Экономике США предсказали рекордный взлет
Экономике США предсказали рекордный взлет
Илон Маск стал королем
Илон Маск стал королем
"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года
"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года
В Латвии выявили больных "потенциально опасным" штаммом COVID-19
В Латвии выявили больных "потенциально опасным" штаммом COVID-19
Экологическому волонтёрству посвящена новая тематическая неделя конкурса для школьников «Большая перемена»
Экологическому волонтёрству посвящена новая тематическая неделя
Вологодские восьмиклассники принимают участие в профориентационном тестировании
Вологодские восьмиклассники принимают участие в профориентационном
В Псковской области стартует конкурс по шахматному всеобучу
В Псковской области стартует конкурс по шахматному всеобучу
Под Львовом произошел обвал на песчаном карьере: есть жертвы
Под Львовом произошел обвал на песчаном карьере: есть жертвы
Алексей Безус заговорил о подрыве репутации
Алексей Безус заговорил о подрыве репутации
Пользователи подозревают, что Захарьяш и Безбородова расстались
Пользователи подозревают, что Захарьяш и Безбородова расстались

Топ на сегодня

Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
В Совфеде связали с политикой идею Зюганова внедрить новый налог
В Совфеде связали с политикой идею Зюганова внедрить новый налог
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года
Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года

Еще по теме

В рамках конкурса «Большая перемена» стартовала тематическая неделя «ПостЭпидемия»
Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Путешествиям посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена театральному искусству