Экономике США предсказали рекордный взлет

Вадим Карасев

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Эксперты американского банка Goldman Sachs предсказали рекордный за 70 лет рост экономики США. По их прогнозам, в текущем году ВВП взлетит на восемь процентов, пишет Axios.

Издание отмечает, что такой прогноз является очень оптимистичным и почти вдвое превышает ожидания большинства экспертов. Они считают, что ВВП увеличится на 4,7 процента. Однако если прогноз банка осуществится, это будет означать полное экономическое восстановление страны от последствий пандемии. Последний раз такой рост ВВП фиксировался в США в 1951 году.

Аналитики Goldman Sachs также предполагают, что безработица к концу года будет на уровне четырех процентов (с дальнейшим понижением до 3,5 процента в 2022 году и до 3,2 процента в 2023). Экономисты ожидают инфляцию в 2023 году в 2,1 процента.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о мерах по поддержке американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Согласно плану, 85 процентов американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека. Также будет продлен срок выплаты еженедельной надбавки в 300 долларов к пособию по безработице до 6 сентября.

Глава республиканского меньшинства в сенате Конгресса США Митч МакКоннелл раскритиковал «коронавирусный» план, назвав его «троянским конем». По мнению республиканца, под видом спасения экономики страны глава государства решил помочь властям штатов.