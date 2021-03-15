Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экономике США предсказали рекордный взлет

Экономике США предсказали рекордный взлетФото: Brendan McDermid / Reuters

Эксперты американского банка Goldman Sachs предсказали рекордный за 70 лет рост экономики США. По их прогнозам, в текущем году ВВП взлетит на восемь процентов, пишет Axios.

Издание отмечает, что такой прогноз является очень оптимистичным и почти вдвое превышает ожидания большинства экспертов. Они считают, что ВВП увеличится на 4,7 процента. Однако если прогноз банка осуществится, это будет означать полное экономическое восстановление страны от последствий пандемии. Последний раз такой рост ВВП фиксировался в США в 1951 году.

Аналитики Goldman Sachs также предполагают, что безработица к концу года будет на уровне четырех процентов (с дальнейшим понижением до 3,5 процента в 2022 году и до 3,2 процента в 2023). Экономисты ожидают инфляцию в 2023 году в 2,1 процента.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о мерах по поддержке американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Согласно плану, 85 процентов американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека. Также будет продлен срок выплаты еженедельной надбавки в 300 долларов к пособию по безработице до 6 сентября.

Глава республиканского меньшинства в сенате Конгресса США Митч МакКоннелл раскритиковал «коронавирусный» план, назвав его «троянским конем». По мнению республиканца, под видом спасения экономики страны глава государства решил помочь властям штатов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Все сводится к одному". Эксперт о заявлении генсека НАТО про Россию
"Все сводится к одному". Эксперт о заявлении генсека НАТО про Россию
Первая страна решила полностью запретить криптовалюту
Первая страна решила полностью запретить криптовалюту
Экономике США предсказали рекордный взлет
Экономике США предсказали рекордный взлет
Илон Маск стал королем
Илон Маск стал королем
"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года
"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года
В Латвии выявили больных "потенциально опасным" штаммом COVID-19
В Латвии выявили больных "потенциально опасным" штаммом COVID-19
Экологическому волонтёрству посвящена новая тематическая неделя конкурса для школьников «Большая перемена»
Экологическому волонтёрству посвящена новая тематическая неделя
Вологодские восьмиклассники принимают участие в профориентационном тестировании
Вологодские восьмиклассники принимают участие в профориентационном
В Псковской области стартует конкурс по шахматному всеобучу
В Псковской области стартует конкурс по шахматному всеобучу
Под Львовом произошел обвал на песчаном карьере: есть жертвы
Под Львовом произошел обвал на песчаном карьере: есть жертвы
Алексей Безус заговорил о подрыве репутации
Алексей Безус заговорил о подрыве репутации
Пользователи подозревают, что Захарьяш и Безбородова расстались
Пользователи подозревают, что Захарьяш и Безбородова расстались

Топ на сегодня

Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
В Совфеде связали с политикой идею Зюганова внедрить новый налог
В Совфеде связали с политикой идею Зюганова внедрить новый налог
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года
Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года

Еще по теме

Goldman Sachs ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2016 году
Российской экономике предсказали стремительный рост
Российской экономике предсказали худшее
В МЭР назвали слишком оптимистичным прогноз Goldman Sachs по росту экономики