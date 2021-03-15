Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара

Лидия Мартынова

Если курс иностранной валюты начинает снижаться, держателям доллара можно задуматься о его продаже, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Антон Емельянов.

"Продажа валюты также может оказаться удачной во время роста цен на нефть. В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна. Ведь экспортеры и так получают большой объем валютной выручки, которая в свою очередь давит на валютный рынок", – обратил внимания эксперт.

По его словам, на снижение курса валют может также повлиять положительное сальдо внешнеторгового баланса, когда в страну притекает больше валюты, чем уходит.

Емельянов.