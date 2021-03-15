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Эксперт перечислил правила безопасных покупок в интернете

Эксперт перечислил правила безопасных покупок в интернетеФото: Pixabay.com

Прежде чем заказать что-либо в интернете, нужно узнать всю информацию о продавце и товаре. Только после тщательного изучения можно гарантировать себе безопасный онлайн-шоппинг. Его правила в беседе с РИА Новости перечислил директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

Прежде всего он посоветовал изучить продавца товара и убедиться в его легальности. Кроме того, внимание нужно обращать на цену товара, предварительно изучив рынок. Если цена сильно ниже рынка, значит, с товаром что-то не так. Если есть сомнения в законности системы оплаты на сайте, лучше выбрать оплату при получении, порекомендовал эксперт.

Он также отметил, что для покупки дешевых небольших товаров обычно не требуется никаких личных данных, кроме ФИО. При этом сбор паспортных данных оправдан при оформлении дорогостоящей серьезной покупки. Легальные сервисы всегда запрашивают разрешения на обработку персональных данных, напомнил Пителинский.

При получении товара на руки обязательно нужно подписать договор и оформить чек. В таком случае самая рискованная сделка — это покупка у частного лица.

Ранее эксперты раскрыли самые популярные способы мошенников красть данные. Так, информацию о себе часто оставляют сами пользователи, ее можно собрать из различных утечек, а также данные может «сливать» один из сотрудников какой-либо организации.

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По материалам: lenta.ru
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