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Эксперт рассказал о возможности банка забыть про кредит должника

Эксперт рассказал о возможности банка забыть про кредит должникаФото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказал агентству «Прайм» о том, что в некоторых случаях банк может забыть про кредит должника, то есть не требовать в принудительном порядке погасить небольшую задолженность.

При этом эксперт отметил, что при такой возможности на остаток долга могут начисляться штрафы, пени и неустойки за неуплату. «В договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение. В конечном итоге, это может превратить 50 рублей в 1000 через год, а то и более», — сказал он.

По его словам, документы хранятся в кредитной организации до пяти лет, а счета могут быть открыты бессрочно, если иное не предусмотрено договором. Таким образом, 50 рублей могут стать головной болью для заемщика. Кроме того, задолженность все равно будет отражена в кредитной истории клиента.

Поэтому забрать справку о закрытии кредита и его полном погашении, в первую очередь, в интересах клиента. При оценке кредитоспособности заемщика банки учитывают его «обращение» с прошлыми кредитными продуктами, отметил специалист.

Он пояснил, что не стоит считать, что непогашенный в срок кредит, даже если его сумма незначительна, не повлияет на решение о выдаче кредита. «Просрочка, забывчивость, наличие "списанной" задолженности и другие примеры халатного отношения к финансам являются "стоп-сигналами" при выдаче кредита», — сказал Ферапонтов.

Как показало недавнее исследование НАФИ, треть россиян готова не возвращать кредит банку. При этом люди осуждают невозврат займа знакомому или родственнику. В стране число злостных неплательщиков по кредитам за прошлый год выросло на 2,1 миллиона человек и достигло 11,7 миллиона. Россиянам во время пандемии оказалось нечем погашать займы. В 2020 году более 119 тысяч российских граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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