Эксперт разъяснил, почему не стоит радоваться списанию долга по кредиту

Алексей Вольцев

Бывает, что банк не требует у заемщика погасить задолженность, если она небольшая. Но при этом кредитор может начислять на эту непогашенную "символическую" сумму внушительных размеров штрафы, пени и неустойки. Поэтому заемщик, пренебрегая пусть и маленьким долгом, создает себе головную боль, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.





"Банк может не требовать к возврату небольшой объем задолженности, а клиент забудет об остатке по кредиту, не запросив справку о полном погашении, но в договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение. В конечном итоге, это может превратить 50 рублей в 1 000 через год, а то и более", – предупредил эксперт.

Но и в случае, если банк по какой-то причине списал долг, негативный фактор сохраняется, поскольку информация о задолженности остается в кредитной истории клиента. Даже если непогашенный кредит незначителен и "прощен", его наличие повлияет на выдачу займов в будущем.

Ферапонтов.