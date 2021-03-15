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Эксперт Твердохлеб: падение стоимости доллара связано с сезонными факторами

Сезонные факторы влияют на падение стоимости доллара относительно национальной валюты России, считает эксперт Юрий Твердохлеб. Доцент РАНХиГС дал свои комментарии по поводу уменьшения цены американской валюты на Московской бирже в понедельник, 15 марта, RT.

Текущие колебания доллара связаны с сезонными действиями внутри России, отмечает эксперт. На рост стоимости рубля относительно американской валюты оказывает действие приближающийся налоговый период.

«На протяжении длительного периода происходят такие колебания», – сказал Юрий Твердохлеб.

Говоря о стоимости доллара в течение всего 2021 года, эксперт подчеркивает, что не ожидает каких-либо существенных изменений. Пара доллар-рубль будет находиться в пределах 70 рублей за единицу национальной валюты США.

В понедельник, 15 марта, стоимость доллара на Московской бирже снижается в цене. На 18.50 по мск она составляет 73,12 руб. (- 0,21).

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Россия / Главные новости

По материалам: sm.news
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