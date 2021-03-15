Эксперты обсудили направления развития деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

Лидия Мартынова

Профилактику правонарушений, совершаемых подростками, воспитательную работу, а также перспективы социальной реабилитации обсудили эксперты в Общественной палате на круглом столе «Работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений в учреждениях временного содержания», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В работе круглого стола приняли участие заместитель Министра просвещения России Денис Грибов, а также члены Общественного совета при Минпросвещения России, эксперты из Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, уполномоченные по правам ребёнка из регионов, представители правоохранительных органов, педагоги, дети и родители.

«Мы все работаем плечо к плечу для реализации ключевых задач, и прошлый год максимально актуализировал тему воспитания в системе образования, показал, насколько это важно. Сегодня это серьёзный вызов, и каждая организация имеет возможность вносить свой вклад – и институт семьи, и школа», – сказал заместитель Министра просвещения России Денис Грибов.

Он напомнил, что в системе образования существуют похожие по функционалу организации – это центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а также специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением.

«Я вижу заинтересованность в том, чтобы раздвинуть границы между ними, пересмотрев смысл и содержание деятельности центров временного содержания. Если есть заинтересованный разговор на тему обновления содержания центров временного содержания, то давайте не побоимся двигаться в этом направлении», – предложил замминистра.

Он также отметил, что негативный контент легкодоступен для детей в сети Интернет. Под его влиянием они могут изменить свой образ жизни и демонстрировать девиантное поведение.