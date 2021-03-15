Юрий Стоянов о шоу «Маска»: «Еще немного, и меня похоронили бы в костюме Банана»

Алексей Вольцев

Актеру удалось мастерски запутать членов жюри шоу «Маска» — они долгое время были уверены: в Банане не кто иной, как Александр Буйнов. Почему он врал и смеялся над словами судей и как чуть не задохнулся под маской, Стоянов рассказал «NewsTes.ruу».

Филипп Киркоров был в шоке, когда Банан раскрыл свою личность и оказался вовсе не закадычным другом поп-короля, а Юрием Стояновым. «Меня так обмануть, — восхитился поп-король. — Вы такой музыкант, такой актерище, горжусь, что живу с вами в одно время!»

Стоянов покинул шоу «Маска» на НТВ с широкой улыбкой на губах. По ним читалось: «Шалость удалась!» Однако, многие удивились, что столь выдающийся артист решился на участие в таком физически тяжелом проекте.

стархитКак вы вообще отнеслись к предложению появиться на экране в образе Банана? Почему согласились?Когда-то в 93 году мы стали снимать передачу «Скрытая камера», но это не я предложил название рубрики «Приколы нашего Городка». Я же долго спрашивал у продюсера: что такое «прикол»? А он объяснял, мол, распространенное, молодежное понятие. Так вот, используя данную терминологию, мне показалось, что шоу — очень прикольное. На меня не работает то, что делал ранее — ни фильмы, ни «Городок», ни вот это вот «мы на вас выросли». В какой-то момент ты спрятан, тебя нет... Бросил вызов себе в первую очередь. Это весело: такое хулиганство, баловство. Люблю заниматься тем, что мне интересно. И сразу понял, что какую-то порцию своего удовольствия смогу здесь получить.стархитКак вам жилось в маске... Буйнова? Вы подозревали, что так похожи?Знаете, у меня голос небольшой, но пластичный. И достаточно узнаваемый тембр, который следовало менять в зависимости от песни. Изначально в голове не было какого-то певца, которому мне надо было подражать. Буйнов возник очень неожиданно для меня самого, кстати. После первого обсуждения зацепился за эту версию и стал чуть-чуть ее поддерживать, чтоб запутать. Я же не профессиональный вокалист, а драматический артист, и, надеюсь, в какой-то степени универсальный.стархитУ вас и альбом недавно вышел. Как будто подготовились!Он скорее сыграл в минус — помог меня разгадать. Потому что, когда звучат 11 песен в твоем тембре, можно его идентифицировать. До этого у меня не так много было чего-то подобного в эфире или в Интернете. Первыми рассекретили не жюри, не в обиду им будет сказано, а люди в социальных сетях. А поскольку судьи обладают системным подходом — то предположение зрителей взяли в работу. Но это правильно, нормальная подготовка к программе.стархитЧто тяжелее: съемочный день в кино или сутки быть бананом?Не могу сравнивать. В Банане ты спрятан за маской, нет ничего кроме голоса и пластики, да и то - конкретно поставленной в номере. Другие движения ограничены тем, как ты дышишь и что ты видишь. Дышать — тяжело, видно — мало. Чтобы посмотреть по сторонам, нужно поворачиваться. Но самая главная задача — не навернуться со сцены. Хорошо, что мы были подстрахованы и подготовлены серьезной бригадой. Хочу отметить: я такого самоотверженного и в то же время веселого труда давно не встречал на телевидении.стархитНо ЧП все же были. Помню, у вас в одном из номеров вентилятор отвалился внутри маски и стучал по лбу. Шишки не осталось на память?Это я наврал. В самом первом номере, когда пел песню Ляписа Трубецкого «Яблони», сначала категорически отказывался репетировать в банановой голове. Просто был закамуфлирован: балаклава, зеркальное забрало как на сварщике, а сверху еще и капюшон. И как-то у меня все легко получилось — спел, сплясал. А потом, уже на съемке, надев тяжелую маску, понял, что дышу своей же углекислотой, никуда воздух не выходит. Когда после завершения выступления жюри стало размеренно и весело обсуждать номер, почувствовал: кранты. Поднял палец, убежал за кулисы — меня накрыли сверху каким-то пледом, я снял маску, начал жадно дышать. Вернулся на сцену и соврал судьям первое, что пришло на ум. Это сейчас могу сказать, что случилось, а, если бы тогда зритель понял, значит, я плохой артист. Дальше просто научился правильно распределять дыхание и все пошло как по маслу.стархитЖена, как я понимаю, единственная знала, что вы подписались на такую авантюру. Как отреагировала?У меня так язык чесался рассказать еще кому-то, но нельзя. Мы вместе с супругой и костюмы смотрели… Не было у нас в семье каких-то глубоких обсуждений, оба с юмором отнеслись. Что касается «не по возрасту»… Возраст — это как вы меня воспринимаете. А я себя воспринимаю иначе — могу повалять дурака. Банан сразу понравился, такой позитивный. Знаете, в Древнегреческом театре было две маски — трагическая и комическая. Когда в огромных амфитеатрах собирались тысячи зрителей, актер на арене был совсем крошечный. Для того, чтобы дать понять, какую эмоцию переживает, он подносил к лицу маску: мол, вот это смешной кусок, а это — печальный. К сожалению, некоторым нашим артистам и сейчас не мешает носить с собой две маски, чтобы объяснять, что они в данный момент играют. Помимо того, что мой персонаж — сплошная улыбка, он мне показался еще и самым легким. Но голова потом своим весом все компенсировала с лихвой.стархитКто-то из близких догадывался, что это вы?Никто. Дочь посмотрела последний выпуск — заинтересовалась шоу, а сейчас, думаю, втихаря и остальные просматривает. Конечно, обалдела, почему ничего не сказал! Мама тоже не знала. Я ей сегодня позвонил и выслал кусочки номеров. Была в шоке. Но ей очень понравилось. Никто не сказал, мол, «как-то не солидно».стархитНе обидно, что так рано покинули проект?Не-е-ет. Вы что, хотите, чтобы меня похоронили в костюме Банана? Еще немного — и! Были бы самые веселые похороны в истории российского и советского телевидения. Все очень логично — жюри шло к тому, чтобы меня раскрыть. Это условие игры — я же в нее ввязался. Хоть и спортсмен в прошлом, в жизни и в профессии состязательность не люблю. Борьбу за первые места, отчаяние, накал… Не моя история. Но никого не осуждаю — это нормальное стремление к лидерству, победе. Я же хочу доказывать что-либо только самому себе. Когда, будучи непрофессиональным певцом, слышал от судей: «Ай, какой музыкальный, артист с очень серьезным тембром, большой музыкант», так ржал под маской. Только следил, чтобы плечи не тряслись. Разве ради этого не стоило поучаствовать. Какой прекрасный обман!