Каха о сотрудничестве с Серго: «Я выхожу из доли, забираю ее деньгами»

Лидия Мартынова

Артем Калайджян и Артем Каракозян начинали юмористическую карьеру в команде КВН «Южнее некуда». Позже парни решили создать проект «Непосредственно Каха», который и превратил их в настоящих звезд Интернета. Недавно дуэт снялся в фильме с одноименным названием, правда, возросшая популярность негативно повлияла на дружбу юмористов.

33-летний Артем Калайджян, известный под творческим ником Серго, признался, что у него были напряженные отношения с партнером по каналу KTV и сериалу «Непосредственно Каха» — Артемом Карокозяном. «Мы друг друга не поняли из-за того, что находились в разных городах. Просто не виделись, не общались... У нас появились разные интересы в определенный момент. Ему нравится снимать «Шоу для мозга», автообзоры... Я этого не понимаю, не хочу этим заниматься. Я немного другое хочу делать», — откровенничал Серго.

А 34-летний Артем Каракозян, обретший популярность как Каха, признался, что и вовсе хочет вывести свои финансы из совместного проекта. Ведь у артиста давно существует личный блог, который также успешен у публики. «Я выхожу из доли, забираю ее деньгами. Не буду говорить сколько», — заявил он в разговоре с Ксенией Собчак.

Сейчас большое количество просмотров на канале Каракозяна собирают ролики о бездомном по имени Володя. «Он у нас рассказывает про машины, например, Bentley. Человек жил плохо, а мы его одели, обеспечили жильем, питанием. Людям интересна история перевоплощения бомжа…», — делился Артем.

Каха признался, что в партнере по KTV ему не нравилась непонятная ситуация с авторскими правами над проектом. Ведь пароль от канала, после длительных разбирательств с продюсерами теперь принадлежат Серго. «Все эти конфликты постепенно открывали мне глаза на происходящее. Я понял, что не могу доверять. Он мне звонил: «Вот скоро канал будет у нас. Все нормально». Везде озвучивалось «мы», а не «я». Спрашивал: «Ну что, как начнем двигаться?». А он уходил от темы. Но мне уже не так интересно снимать «Каху», потому что это все-таки был юмор периода молодости, когда другой уровень тестостерона в крови, другие амбиции».

Впрочем, несмотря на проблемы, артисты продолжат сотрудничество в рамках проекта «Непосредственно Каха». По словам юмористов, уже написан сценарий нового сезона сериала с одноименным названием, а также продолжение полнометражной картины. «Каха будет в проекте. Я тебе больше скажу: если он захочет, то вернется в канал. Посмотрим, как завертится. Недавно с ним по телефону поговорили, посмеялись, придумали несколько идей, захотели вместе посидеть. Может, мы скажем: «Ай, плевать, давай опять вместе работать», — говорил Серго в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».