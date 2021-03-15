Как можно узнать характер человека по форме носа

Вадим Карасев

Характер каждого человека можно узнать по особенностям его внешности, и не последнюю роль играет форма и размер носа. Присмотревшись, каждый сможет определить свои сильные и слабые стороны.

Характер каждого человека зависит от многих факторов, и не секрет, что многие черты характера можно «прочитать» по внешности. Цвет глаз, оттенок волос и даже походка могут рассказать о многом. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с определением характера человека по форме его носа. Эти знания помогут узнать много нового как о себе, так и о своих собеседниках.

Прямой нос. Классический нос без горбинки, средней длины и ширины характеризует спокойного и уравновешенного человека. Таких людей отличает трудолюбие и честность, привычка доводить начатое до конца. Люди с классическим по пропорциям носом следят за своей внешностью и обладают безупречным вкусом.

Римский нос. Длинный нос с немного загнутым книзу кончиком говорит о сильном характере. Лидеры по натуре, обладатели такой формы носа не привыкли к поражениям и знают себе цену. Они нацелены на успех и процветание, при первом знакомстве кажутся высокомерными, однако при близком общении раскрываются как заботливые и терпеливые личности.

Греческий нос. Длинный с небольшой горбинкой нос, переходящий в лоб без углубления на переносице говорит о консервативном характере своего обладателя. Сдержанные в проявлении эмоций, такие люди обладают сильным внутренним стержнем и не способны на предательство.

Вздернутый нос. Обладатели слегка вздернутого носа обаятельны и привлекательны. Их отличает прекрасное чувство юмора, любовь к приключениям и мягкий характер, благодаря которому они могут подстраиваться под обстоятельства.

Нос с горбинкой. Особенность характера таких людей — холодность и отчужденность. Однако под этой маской скрываются глубоко ранимые сентиментальные личности. Старательность и трудолюбие помогает им добиваться прекрасных результатов в карьере, особенно если речь идет о творческих направлениях.

Небольшой нос. Обладатели сравнительно небольшого носа, который меньше, чем высота лба, обладают оптимистичным и открытым характером. Их отличает влюбчивость и желание помогать тем, кто нуждается в поддержке. Обладая добрым сердцем, такие люди часто участвуют в благотворительности.

Мясистый нос. Большой нос, расширяющийся к низу, говорит о задорном характере. Люди с такой формой носа не прочь пошутить, но при этом обладают высоким интеллектом и способны достичь головокружительных высот в выбранном деле. Они трудолюбивы, в меру вспыльчивы и становятся прекрасными родителями.

Ястребиный нос. Тонкий прямой нос, расширяющийся книзу и с несколько загнутым кончиком, характеризует амбициозных личностей, которые не привыкли довольствоваться малым. Их отличает нетерпеливость и активность, желание получить все и сразу. Они добиваются хороших успехов и в любви, и в работе, создают крепкие семьи.