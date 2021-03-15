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Какие тату приносят счастье и открывают все дороги

Какие тату приносят счастье и открывают все дороги

Талисманы счастья могут быть любыми, и за многовековую культуру человечество накопило огромное количество знаний, которые помогают изменить жизнь к лучшему. С помощью татуировок можно открыть все пути и привлечь в жизнь процветание.


Татуировки во все времена носили сакральный смысл. Их наносили и для победы над врагами, и для обозначения своего социального положения, и для того, чтобы привлечь в жизнь процветание. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с символами, которые помогут освободиться от препятствий на пути к счастью и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Дуб. Издревле дуб являлся символом мудрости и долголетия. Татуировка могучего дуба с желудями приносит счастье и привлекает деньги, помогая принимать верные решения и ловко обходить стороной препятствия на пути к счастью.

Клевер. Четырехлистный клевер — символ удачи. Такая татуировка обеспечит везение и поможет своему владельцу привлечь в жизнь счастье.

Круг. Круговые татуировки означают завершенность и гармонию. Такие изображения помогают сосредоточиться на успехе, не поддаваться панике и раз за разом приходить к поставленным целям без потерь и проблем.

Летучая мышь. Татуировка с изображением этого зверька помогает не только привлечь счастье, но и оградиться от злых сил. Также изображение дает возможность защититься от влияния злых людей, способных негативно повлиять на жизнь.


Ловец снов. Такая татуировка ограждает от дурного влияния и освобождает от кошмарных сновидений. Изображение приносит удачу и придает смелости для покорения новых вершин.

Подкова. Эта татуировка не только приносит удачу, но и оберегает своего владельца от неприятностей. Считается, что этот символ оберегает дом от любого зла и защищает членов семьи от бед.

Скарабей. Древний символ удачи и процветания символизирует возрождение. Татуировка придает силы и энергию, дарует почет и славу, ограждая от поспешных действий.

Лепрекон. Такая татуировка принесет не только удачу, но и деньги, и также поможет найти свой бизнес-путь и не потерпеть поражение.

Знак Зодиака. Нанесение такого символа помогает воспитать лучшие черты характера, обрести уверенность в завтрашнем дне и привлечь успех.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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