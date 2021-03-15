Камчатский край вошел в число лучших регионов России по итогам реализации нацпроекта «Образование» в 2020 году

Лидия Мартынова

Камчатский край вошел в число лучших регионов России по итогам реализации нацпроекта «Образование» в 2020 году. Об этом было объявлено на Всероссийском совещании руководителей и заместителей руководителей региональных проектных офисов «Национальный проект «Образование»: цели, задачи, показатели. Путь к результату», которое прошло в Академии Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Министерства образования Камчатского края.

На всероссийском совещании обсуждались вопросы содержательных изменений федеральных проектов, которые входят в состав национального проекта «Образование», презентовались лучшие практики субъектов Российской Федерации.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» в муниципалитетах Камчатского края открылись десять центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. В девяти образовательных организациях пяти муниципалитетов края было создано 399 новых мест для дополнительного образования детей. Был запущен мобильный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России. Была создана единая консультационная служба для родителей, которая включает в себя 38 пунктов на территории Камчатского края. Прошло обновление материально-технической базы в 89 общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях края, появились четыре новые современные мастерские в Паланском колледже. Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в восьми общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. На сумму свыше семи миллионов рублей была оснащена Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В 2021 году работа по реализации нацпроекта «Образование» в Камчатском крае продолжается. В сентябре в муниципалитетах края откроются еще десять «Точек роста», которые будут иметь естественно-научную направленность. Запланировано оснащение современным оборудованием школ для детей с ОВЗ: в этом году федеральную субсидию на эти цели получат сразу две камчатские школы. Продолжится строительство учебного корпуса средней школы № 33 Петропавловска-Камчатского – его планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. 42 школы Камчатского края и Паланский колледж также получат новое современное цифровое оборудование на сумму более 80 млн рублей. Будет модернизирована спортивная инфраструктура школ: более 41 млн рублей выделено из федерального бюджета на ремонт помещений и обновление материально-технической базы для занятий спортом. Также на базе Камчатского института развития образования создаются Региональный модельный центр дополнительного образования детей и Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Всего в рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году на Камчатке реализуется шесть региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Патриотическое воспитание граждан РФ».