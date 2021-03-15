Киркоров узнал о назвавшей дочь Симбой Нюше и отказался этому верить

Вадим Карасев

Филипп КиркоровФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров узнал в эфире передачи «Маска» на телеканале НТВ, что певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, назвала свою дочь Симбой, и отказался в это верить.

В ходе программы телеведущая Регина Тодоренко, входящая в состав жюри, задала вопрос участнице в костюме. «Значит, вашу дочку зовут Симба», — размышляла в попытке отгадать личность конкурсантки блогерша. «Как?» — вступил в разговор Киркоров. Тодоренко ответила ему, что у этой исполнительницы «специфический подход» к именам. «Серьезно? Ребенка назвали Симбой?» — удивился певец. Другие участники жюри подтвердили, что ребенка Нюши зовут именно так.

После этого артист поинтересовался, полное ли это имя. «Симба Игоревна», — пояснил комик и певец Александр Ревва. Затем Тодоренко повторила вопрос участнице, которая уклончиво ответила на этот вопрос. «Потрясение», — заключил Киркоров.

Ранее певица стала объектом насмешек из-за того, что назвала свою дочь Симбой. В ответ на критику она заявила, что «такого сочетания ни у кого нет». «Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь — Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя», — пояснила Нюша.

Нюша впервые стала матерью в ноябре 2018-го, в течение года она скрывала лицо своей дочери от общественности и не сообщала поклонникам ее имя. Отец ребенка — генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов.